الإثنين 27 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الديهي: الشركة المتحدة حققت طفرة في إنتاج ضخم من الأعمال الدرامية

الديهي
الديهي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حققت طفرة في إنتاج ضخم من الأعمال الفنية.

وأضاف الديهي خلال تقديم برنامج «بالورقة والقلم» المُذاع على قناة «TEN» أن الشركة المتحدة فتحت الباب لإنتاج ضخم ثري، متابعًا: «هذه صناعة، وهناك ناس تنظر للمسلسلات على أنها ترفيه لكن في حقيقة الأمر هي ليست ترفيهًا فقط لكنها صناعة».

وأشار إلى أن إنتاج المسلسلات والأعمال الفنية يتكلف أموالًا ضخمة ويباع ويجلب إعلانات ويغطي تكلفته، مؤكدًا أن تلك الأعمال الفنية تعتبر قوة ناعمة كبيرة لمصر، ويمثل رافدًا من روافد تحقيق الأمن القومي.

وتابع: «منذ 10 أو 20 سنة كنا نتكلم عن انسحاب الدولة من الإنتاج الدرامي، وضياع الريادة المصرية لصناعة السينما والدراما والقوة الناعمة بشكل عام، وجميعنا كنا نشتكي من ذلك، لكن الشركة المتحدة استطاعت حل تلك الشكاوى».

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