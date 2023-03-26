الأحد 26 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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مصطفى حسني يكشف عواقب التربية المهينة للأبناء

مصطفى حسني
مصطفى حسني

كشف الداعية الإسلامي مصطفى حسني، عن عواقب التربية المهينة للأبناء وأثرها في تدمير شخصياتهم.

وقال خلال حلقة برنامج “رميم”، المذاع على فضائية الناس، اليوم الأحد، إن هناك أخطاء فى تربية الأبناء يقع فيها الآباء بدون قصد تتسبب فى تدمير شخصيتهم، وفقدانهم لقيمتهم الذاتية، وأول خطأ مؤذى هو الإهانة والإذلال، مؤكدة ضرورة التمييز بين الإهانة وبين الحزم.

وأضاف: "ثاني خطأ لو اجتمع مع الإذلال والإهانة، هو الرفض والاهمال، يبقى الولد عاوز يقعد مع أبوه أو أمهـ فيلاقيهم بيقولوا له ابعد عنى أنا تعبان، عاوز أنام، فيحس الابن كده إن الراعى  معندوش وقت له فيطلع صغير قدام نفسه".

وأردف: "ومن أخطر الأخطاء أيضًا هو المقارنة مع أطفال مثله، الأب يقول له شايف الولد ده كويس، وأنت مش كويس، أنا عاوزك تبقى كويس، مع تراكم المقارنة يقول الابن لنفسه أنا مش كويس ليه عشان اللى بيحبنى شايفى مش من قيمته، شوف لو لقيت نفسك بتتكلم عن نفسك سلبى أو بتطلب حقوقك بعنف، أو قابل الإهانة من اللى بتحبه، اعرف إن فى خطأ كبير فى تربيتك".

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