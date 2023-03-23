داعية يحذر: هناك 4 أشياء يمكنها أن تهدم حياة الأشخاص

قال الداعية الإسلامي مصطفى حسني إن هناك 4 أشياء من الممكن أن تهد رحلة حياة الشخص وهي نظرته لنفسه، عقيدته في ربه، جدوى تمسكه بمبادئه، وطريقة إدارته للعلاقات.

متى تهد ثقة الإنسان في نفسه؟

أضاف خلال حلقة برنامج "رميم"، المذاع عبر فضائية "الناس"، أن النظرة التي من الممكن أن تسمى ثقة في النفس تهد، عدما يفشل في تحقيق شيء ويشعر أن إمكانيته ليست كافية للسعادة والنجاح ويفقد ثقته في نفسه، أو يدخل في علاقة "زواج أو صداقة، أو تربية خاطئة"، تكون مثل ريح قوم عاد.

وتابع أن العقيدة في الله عندما يتوقع الإنسان شيئًا من الله، وعندما لا يأتي يفقد عقيدته في الله وشبهة بقوله تعالى وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ"، مؤكدًا أن عطاء الله قد يؤخر لحكمة منه واختيار الأنفع للشخص.

وأشار إلى أنه من الأشياء التي تهدم أيضًا جدوى التمسك بالمبادئ، عندما يجد الشخص الغشاش والمرتشي في مكانة أفضل منه ويغضب، ولكنه لايعلم أنه أخذ جزء من جناج البعوضة وهي الدنيا.

وأضاف، أن من الأشياء التي تهدم أيضًا طريقة إدارة الإنسان للعلاقات، بعدما يتم استغلال طيبته وكرمه.