الجمعة 24 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

داعية يحذر: هناك 4 أشياء يمكنها أن تهدم حياة الأشخاص

مصطفى حسني
مصطفى حسني

قال الداعية الإسلامي مصطفى حسني إن هناك 4 أشياء من الممكن أن تهد رحلة حياة الشخص وهي نظرته لنفسه، عقيدته في ربه، جدوى تمسكه بمبادئه، وطريقة إدارته للعلاقات.

متى تهد ثقة الإنسان في نفسه؟

أضاف خلال حلقة برنامج "رميم"، المذاع عبر فضائية "الناس"، أن النظرة التي من الممكن أن تسمى ثقة في النفس تهد، عدما يفشل في تحقيق شيء ويشعر أن إمكانيته ليست كافية للسعادة والنجاح ويفقد ثقته في نفسه، أو يدخل في علاقة "زواج أو صداقة، أو تربية خاطئة"، تكون مثل ريح قوم عاد.

وتابع أن العقيدة في الله عندما يتوقع الإنسان شيئًا من الله، وعندما لا يأتي يفقد عقيدته في الله وشبهة بقوله تعالى وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ"، مؤكدًا أن عطاء الله قد يؤخر لحكمة منه واختيار الأنفع للشخص.

وأشار إلى أنه من الأشياء التي تهدم أيضًا جدوى التمسك بالمبادئ، عندما يجد الشخص الغشاش والمرتشي في مكانة أفضل منه ويغضب، ولكنه لايعلم أنه أخذ جزء من جناج البعوضة وهي الدنيا.

وأضاف، أن من الأشياء التي تهدم أيضًا طريقة إدارة الإنسان للعلاقات، بعدما يتم استغلال طيبته وكرمه.

مصطفى حسني رحلة حياة الشخص نظرته لنفسه جدوى تمسكه بمبادئه طريقة إدارته للعلاقات الإنسان

مواد متعلقة

مصطفى حسنى: «مبروك على مصر والعالم العربى قناة الناس فى ثوبها الأزهرى»

«رميم».. برنامج مصطفى حسنى فى رمضان يناقش إصلاح النفس البشرية

الداعية مصطفى حسنى: علاج القلق هو الإيمان بالقدر خيره وشره

فى إطار مسئوليتها المجتمعية.. طلعت مصطفى تفتتح مسجد الشهيد طيار هشام حسنى بالرحاب (فيديو)

«غالية عند ربنا».. مصطفى حسنى: خنصرة فلوس الدروس سرقة وحرام

رئيس التحرير

وائل لطفي

رمضان كريم فى مسجد مصر

الأكثر قراءة

خريطة ومواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة dmc دراما

كشف ملابسات منشور تواجد طفلتين بمستشفى «بدون أهلية»

«علاقة مشروعة».. مشهد خيانة صادم في نهاية الحلقة الأولى

15 سيارة إطفاء وخزانات مياه لإخماد حريق مصنع بالعبور

مسلسلات رمضان 2023.. موعد عرض مسلسل الكتيبة 101 والقنوات الناقلة

ضبط تاجري مخدرات بحوزتهما مواد مخدرة بـ3 ملايين جنيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

أنا والقناع

د. محمد عفيفي

رمضان زمان

ماجد حبته

أرض الجوامع.. أرض النعم

القس رأفت رؤوف الجاولي

قوة الحوار.. والإقناع

عبد الرحيم طايع

رمضان 2023

مدحت بشاى

الرجل والحصان.. ووجع الفقد

محمد المعتصم

الحمد لله على نعمة WATCH IT

خالد عكاشة

هل ينجح الرئيس الصينى مع روسيا.. فى كسر الهيمنة؟

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

الأردن يحذر من عنصرية متطرفة بعد تصريحات وزير المال الإسرائيلى

مسئول إسرائيلى يكشف موعد توجيه ضربة لمنشآت إيران النووية

الأسرى الفلسطينيون يعلقون إضرابهم بعد وقف الإجراءات التعسفية ضدهم