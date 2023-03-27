بعد توليه المسئولية الفنية لبايرن ميونيخ.. ماذا ينتظر توخيل؟

تنتظر الألماني توماس توخل في قيادته الفنية لفريق بايرن ميونيخ الألماني 3 مواجهات صعبة للغاية في 3 استحقاقات مختلفة، وهي :

الدوري الألماني

يستضيف فريق بوروسيا دورتموند في يوم السبت المقبل في تمام الساعة السادسة والنصف مساء على ملعب أليانز أرينا في الأسبوع الـ26.

تكمن صعوبة، وأهمية هذه المباراة غير أنها ديربي الدوري الألماني إلا أنها صراع مباشر على الصدارة إذ تجمع ما بين المتصدر دورتموند، والوصيف البايرن، ولا يفصل بينهما سوى نقطة في مصلحة دورتموند.

ومن ثم يحتاج البايرن إلى تحقيق الانتصار من أجل أن يعود إلى الصدارة من جديد التي فقدها بعد تلقيه الهزيمة على يد باير ليفركوزن بنتيجة 1 – 2 في الأسبوع الـ25، وانتصار دورتموند في نفس الأسبوع على فريق كولن بنتيجة ثقيلة جدا 6 – 1.

وكانت المباراة في الدور الأول في الأسبوع التاسع قد انتهت بتعادل الفريقين إيجابيا بهدفين لمثلهما على ملعب سيجنال ادونا بارك.

كأس ألمانيا

يلتقي فريق فرايبورج في يوم الرابع من إبريل في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء في دور الثمانية.

ليس فرايبورج منافسا ضعيفا كما يتصور البعض بالرغم من أن البايرن قد تغلب عليه بنتيجة ثقيلة جدا خماسية نظيفة في الأسبوع العاشر من الدوري الألماني لكنه في النهاية يحتل المركز الرابع.

دوري أبطال أوروبا

تنتظره مواجهة هي الأصعب على الاطلاق في دور الثمانية بشكل عام حيث يصطدم بفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، ويعد الفريقان من المرشحين بقوة للتتويج باللقب.

وسوف يحل البايرن ضيفا على مانشسشر سيتي في يوم 11 إبريل في تمام الساعة التاسعة مساء في مباراة الذهاب على استاد الإتحاد.

ودور ربع النهائي بات يمثل ما يشبه العقدة للبايرن، وجماهيره لأنه توقف في الموسمين الماضيين عنده.

تكاد تكون مهمة تولي توخل المسئولية الفنية للبايرن هي الأهم، والأصعب في مسيرته لأن هذا الفريق لا يشبع من البطولات، ولا يتوقف عند الحصول على لقب، ويسعى إلى حصد مزيد من الألقاب.

توخل مع باريس سان جيرمان

وتوخل يملك هذه الثقافة التتويج بالألقاب من خلال تدريبه لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي الذي حصل معه على كل الألقاب المحلية لكنه فشل في حصد لقب الأهم والأغلى هو دوري أبطال أوروبا.

لكن اسم البايرن في أوروبا أكبر من اسم باريس سان جيرمان.

فريقان ألمانيان دربهما توخل

عموما هذا هو الفريق الألماني الثالث الذي يتولى تدريبه توخل بعد فريقي ماينز 05، ودورتموند.

توخل مع تشيلسي

لم تكن تجربة توخل الأخيرة مع فريق تشيلسي الإنجليزي فاشلة أو سيئة بل كانت جيدة جدا، فهو تولى المسئولية الفنية للفريق في يناير 2021، وكان الفريق في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز يتواجد في الترتيب التاسع برصيد 29 نقطة جمعها من 8 انتصارات، و5 تعادلات، و6 هزائم، وإذا به يتمكن من قيادته لاقتحام المربع الذهبي.

وفي الموسم التالي 2021 – 2022 واصل نجاحه ليقوده للحلول في المرتبة الثالثة.

كما أن بقيادته الفنية لتشيلسي قاده لإحراز ألقاب ثلاثة مهمة في عام 2021، وهي دوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية.

رحل توخل عن تدريب تشيلسي بعد أن تعرض الفريق لخسارة في الجولة الأولى في المجموعة الخامسة في دوري أبطال أوروبا أمام فريق دينامو زغرب الكرواتي بهدف دون رد.

وفي الدوري الإنجليزي رحل عن الفريق متواجدا في الترتيب السادس بـ10 نقاط حصدها من 3 انتصارات، وتعادل وحيد، وهزيمتين.

بالطبع تحلم ادارة وجماهير البايرن أن يحصل البايرن على كل ألقاب تحت قيادة فنية من توخل لكن يظل اللقب الأهم، والأغلى هو دوري أبطال أوروبا كما فعلها مع تشيلسي.