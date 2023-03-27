الإثنين 27 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 27 مارس 2023 مقابل الجنيه فى البنوك

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 27 مارس 2023 في البنوك

سعر الريال السعودي في البنوك من الموضوعات الأكثر بحثًا وأهمية في ظل حجز مواسم العمرة والحج لهذا العام ومعرفة الأسعار أمام الجنيه المصري.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 27 مارس 2023 في البنوك

ننشر لكم في هذا التقرير سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 27 مارس 2023 في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف الذي يحدده البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري 

8.2082 جنيه للشراء 
8.2357 جنيه للبيع


سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري 

8.19 جنيه للشراء
8.21  جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

8.18 جنيه للشراء
8.21 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

8.20  جنيه للشراء
8.24  جنيه للبيع

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 26 مارس 2023 فى البنوك

سعر الدولار اليوم 26-3-2023 مقابل 3 عملات

أسعار الدواجن والبانية والبيض اليوم الأحد في التعاملات المسائية

انخفاض سعر اليورو اليوم الأحد 26-3-2023 في نهاية التعاملات


سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة

8.20 جنيه للشراء 
8.24 جنيه للبيع


سعر الريال السعودي اليوم  في بنك قناة السويس

8.18 جنيه للشراء
8.24 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي اليوم في بنك البركة

8.02  جنيه للشراء
8.23  جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي  cib

8.18 جنيه للشراء
8.24 جنيه للبيع


سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

8.22 جنيه للشراء
8.24 جنيه للبيع


أسعار العملات الأجنبية اليوم في البنوك المصرية والأجنبية


دولار أمريكى 
30.8366 جنيه للشراء 
30.9357 جنيه للبيع

يورو
33.1771  جنيه للشراء 
33.2961 جنيه للبيع

جنيه إسترلينى
37.7131 جنيه للشراء 
37.8437 جنيه للبيع

فرنك سويسرى
33.5071 جنيه للشراء 
33.6294 جنيه للبيع

100 ين يابانى 
23.5898 جنيه للشراء 
23.6711 جنيه للبيع

دينار كويتى
100.6416 جنيه للشراء 
100.9981 جنيه للبيع

درهم اماراتى
8.3962 جنيه للشراء 
8.4243 جنيه للبيع

اليوان الصينى
4.4896  جنيه للشراء 
4.5047 جنيه للبيع

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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