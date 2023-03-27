سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 27 مارس 2023 مقابل الجنيه فى البنوك

سعر الريال السعودي في البنوك من الموضوعات الأكثر بحثًا وأهمية في ظل حجز مواسم العمرة والحج لهذا العام ومعرفة الأسعار أمام الجنيه المصري.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 27 مارس 2023 في البنوك

ننشر لكم في هذا التقرير سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 27 مارس 2023 في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف الذي يحدده البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري

8.2082 جنيه للشراء

8.2357 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

8.19 جنيه للشراء

8.21 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

8.18 جنيه للشراء

8.21 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

8.20 جنيه للشراء

8.24 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة

8.20 جنيه للشراء

8.24 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس

8.18 جنيه للشراء

8.24 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي اليوم في بنك البركة

8.02 جنيه للشراء

8.23 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي cib

8.18 جنيه للشراء

8.24 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

8.22 جنيه للشراء

8.24 جنيه للبيع



أسعار العملات الأجنبية اليوم في البنوك المصرية والأجنبية



دولار أمريكى

30.8366 جنيه للشراء

30.9357 جنيه للبيع

يورو

33.1771 جنيه للشراء

33.2961 جنيه للبيع

جنيه إسترلينى

37.7131 جنيه للشراء

37.8437 جنيه للبيع

فرنك سويسرى

33.5071 جنيه للشراء

33.6294 جنيه للبيع

100 ين يابانى

23.5898 جنيه للشراء

23.6711 جنيه للبيع

دينار كويتى

100.6416 جنيه للشراء

100.9981 جنيه للبيع

درهم اماراتى

8.3962 جنيه للشراء

8.4243 جنيه للبيع

اليوان الصينى

4.4896 جنيه للشراء

4.5047 جنيه للبيع