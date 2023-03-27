سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 27 مارس 2023 مقابل الجنيه فى البنوك
سعر الريال السعودي في البنوك من الموضوعات الأكثر بحثًا وأهمية في ظل حجز مواسم العمرة والحج لهذا العام ومعرفة الأسعار أمام الجنيه المصري.
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 27 مارس 2023 في البنوك
ننشر لكم في هذا التقرير سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 27 مارس 2023 في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف الذي يحدده البنك المركزي المصري.
سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري
8.2082 جنيه للشراء
8.2357 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري
8.19 جنيه للشراء
8.21 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر
8.18 جنيه للشراء
8.21 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية
8.20 جنيه للشراء
8.24 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة
8.20 جنيه للشراء
8.24 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس
8.18 جنيه للشراء
8.24 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم في بنك البركة
8.02 جنيه للشراء
8.23 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي cib
8.18 جنيه للشراء
8.24 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي
8.22 جنيه للشراء
8.24 جنيه للبيع
أسعار العملات الأجنبية اليوم في البنوك المصرية والأجنبية
دولار أمريكى
30.8366 جنيه للشراء
30.9357 جنيه للبيع
يورو
33.1771 جنيه للشراء
33.2961 جنيه للبيع
جنيه إسترلينى
37.7131 جنيه للشراء
37.8437 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
33.5071 جنيه للشراء
33.6294 جنيه للبيع
100 ين يابانى
23.5898 جنيه للشراء
23.6711 جنيه للبيع
دينار كويتى
100.6416 جنيه للشراء
100.9981 جنيه للبيع
درهم اماراتى
8.3962 جنيه للشراء
8.4243 جنيه للبيع
اليوان الصينى
4.4896 جنيه للشراء
4.5047 جنيه للبيع