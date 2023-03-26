الكتيبة 101 الحلقة 4.. ضابط المخابرات يكشف سر عدم قصف الإرهابيين في سيناء بالطائرات

ضمن أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل الكتيبة 101، الذي يعرض على قناة أون إي، التقى الضابط خالد ويجسد دوره الفنان “أسر ياسين” مع والده للاطمئنان عليه، وأخبره والده أنه بخير.

وسأل الأب ابنه: “لماذا لا يتم استخدام الطائرات لضرب الإرهابيين”، فرد “خالد” على والده أن الإرهابيين مدربين وكانوا يعملون في جيوش خارجية، وأنهم يختبئون بين الأهالي، قائلا: “دول مش عيال صايعة، كانوا ضباط سابقين ومدربين وعايشين وسط الناس ومنقدرش نقصفهم بالطائرات”.

مواعيد عرض مسلسل الكتيبة 101

مسلسل الكتيبة 101، يعرض في تمام الساعة التاسعة إلا الربع على قناة "أون تي في”.

ويضم المسلسل قائمة طويلة من النجوم على رأسهم عمرو يوسف، آسر ياسين، وأيضًا فتحي عبدالوهاب، خالد الصاوي، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبدالرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي.