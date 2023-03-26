مصرع وإصابة 10 فى انقلاب سيارة ربع نقل بالجيزة

لقى مواطن مصرعه وأصيب 9 آخرون إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال على طريق الدائري الأوسطي أمام شركة الكهرباء باتجاه كارته الضبعة.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارًا بوقوع حادث تصادم على طريق الدائري الأوسطي أمام شركة الكهرباء باتجاه كارته الضبعة.

وتبين من خلال الفحص حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال على طريق الدائري الأوسطي أمام شركة الكهرباء باتجاه كارته الضبعة، ونتج عن الحادث مصرع شخص، وإصابة 9 آخرين في الحادث.

وعلى الفور، جرى الدفع بسيارات الإسعاف وتم نقل المصاب إلى أقرب مستشفى من محل الحادث وتم إزالة أثار الحادث من الطريق.