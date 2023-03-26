الأحد 26 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

نقيب الصحفيين يصل مكتبه استعدادًا لعقد أول اجتماع للمجلس

خالد البلشي
خالد البلشي

وصل، مساء الأحد، الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إلى مكتبه بالنقابة استعدادًا لعقد أول اجتماع لمجلس النقابة بعد انتخابات التجديد النصفي التي جرت الجمعة قبل الماضي.

ووجه نقيب الصحفيين دعوة لأعضاء مجلس النقابة لحضور أول اجتماع لمجلس النقابة، مساء الأحد.

ووفقًا لجدول الأعمال، فمن المقرر مناقشة تشكيل هيئة المكتب واللجان النوعية في النقابة بعد الانتخابات التي جرت الجمعة قبل الماضي.

وسبق أن أعلنت نقابة الصحفيين اليوم، عن تدشين وتوثيق حساباتها الرسمية على وسائل التواصل كإحدى آليات التواصل مع الزملاء الصحفيين ونشر أخبار وبيانات النقابة.

تأتي هذه الخطوة كبداية لتطوير شامل في منظومة العمل الإداري داخل النقابة، ومنها التطوير التكنولوجي، بما يليق بنقابة الصحفيين العريقة التي تأسست عام 1941.

وتم توثيق حساب النقابة الرسمي على فيسبوك وإنستجرام، وجارٍ توثيق حساب تويتر.

واتخذ البلشي عدة قرارات إدارية مع تسلمه مهام منصبه رسميًا وممارسة عمله كنقيب للصحفيين من مقر النقابة والتي جاءت كالتالي:

-تكليف المدير الإداري للنقابة بإعادة كراسي الاستراحات لكل الأدوار بعد أن قرر المجلس السابق إخلاءها.

- تسليم نسخة من تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الميزانية لجميع أعضاء المجلس.

- إتاحة دخول النقابة لأي زميل صحفي يحمل كارنيه مزاولة مهنة من صحيفة أو موقع إلكتروني، سواءً كانوا أعضاء نقابة أو غير أعضاء.

وقال الكاتب الصحفي خالد البلشي: «أدعو الجمعية العمومية لمحاسبتي من الآن، وسعيد أن الصحفيين بدأوا يراقبون ويحاسبون المجلس منذ اللحظة الأولى، فمحاسبة الجمعية العمومية يدعم المجلس، وضروري لأداء النقيب والمجلس».

وأضاف «البلشي» في تصريحات صحفية، فور وصوله مكتبه بنقابة الصحفيين: «مستعد للمحاسبة، ولكن كل ما أرجوه من الجمعية العمومية إمهالي فرصة لأيام قليلة جدًا لإتمام الإجراءات الشكلية للمجلس وترتيبها».

الكاتب الصحفي خالد البلشي خالد البلشي نقيب الصحفيين مجلس النقابة التجديد النصفي

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

مسلسل الصفارة الحلقة 4.. متابعو أحمد أمين يتشوقون لشخصيته الجديدة

مسلسل جعفر العمدة الحلقة الرابعة.. مليون جنيه مقابل قتل محمد رمضان

آية سماحة: سعيدة بردود الفعل على دوري في «الصفارة»

«دلال» تطلب من «صفصف» مصالحة أهلها في مسلسل جعفر العمدة الحلقة 4

جعفر العمدة الحلقة 4.. إيمان العاصي تترجى محمد رمضان لعدم قتل شقيقها

«إيمان العاصي» تتشاجر مع رمضان في جعفر العمدة الحلقة 4.. ما السبب؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

حين دق الشتاء «أبواب رمضان»

محمد المعتصم

جعفر العمدة

إسراء شوقي

الفكر بالفكر.. الأطفال فى خطة الشركة المتحدة

محمد العسيري

دماغ بليغ حمدى فى موسيقى رمضان

ماجد حبته

موقع «البنك المركزى» الجديد

د. منى حلمى

لغز يحيرنى

علي سعدة

ياريتك سنة يارمضان

جمال-أسعد

التدين والتعليم

صور

المصلون يؤدون صلاة التراويح بالسيدة نفسية

المصلون يؤدون صلاة التراويح بجامع الأزهر فى ثانى أيام رمضان

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يدخل فى أزمة الإصلاحات القضائية.. هل تتأثر جاهزيته؟

السعودية تدين قرار الاحتلال الإسرائيلى بشأن بناء وحدات استيطانية جديدة

مئات الآلاف يتظاهرون ضد الإصلاح القضائى فى إسرائيل