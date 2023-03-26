نقيب الصحفيين يصل مكتبه استعدادًا لعقد أول اجتماع للمجلس

وصل، مساء الأحد، الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إلى مكتبه بالنقابة استعدادًا لعقد أول اجتماع لمجلس النقابة بعد انتخابات التجديد النصفي التي جرت الجمعة قبل الماضي.

ووجه نقيب الصحفيين دعوة لأعضاء مجلس النقابة لحضور أول اجتماع لمجلس النقابة، مساء الأحد.

ووفقًا لجدول الأعمال، فمن المقرر مناقشة تشكيل هيئة المكتب واللجان النوعية في النقابة بعد الانتخابات التي جرت الجمعة قبل الماضي.

وسبق أن أعلنت نقابة الصحفيين اليوم، عن تدشين وتوثيق حساباتها الرسمية على وسائل التواصل كإحدى آليات التواصل مع الزملاء الصحفيين ونشر أخبار وبيانات النقابة.

تأتي هذه الخطوة كبداية لتطوير شامل في منظومة العمل الإداري داخل النقابة، ومنها التطوير التكنولوجي، بما يليق بنقابة الصحفيين العريقة التي تأسست عام 1941.

وتم توثيق حساب النقابة الرسمي على فيسبوك وإنستجرام، وجارٍ توثيق حساب تويتر.

واتخذ البلشي عدة قرارات إدارية مع تسلمه مهام منصبه رسميًا وممارسة عمله كنقيب للصحفيين من مقر النقابة والتي جاءت كالتالي:

-تكليف المدير الإداري للنقابة بإعادة كراسي الاستراحات لكل الأدوار بعد أن قرر المجلس السابق إخلاءها.

- تسليم نسخة من تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الميزانية لجميع أعضاء المجلس.

- إتاحة دخول النقابة لأي زميل صحفي يحمل كارنيه مزاولة مهنة من صحيفة أو موقع إلكتروني، سواءً كانوا أعضاء نقابة أو غير أعضاء.

وقال الكاتب الصحفي خالد البلشي: «أدعو الجمعية العمومية لمحاسبتي من الآن، وسعيد أن الصحفيين بدأوا يراقبون ويحاسبون المجلس منذ اللحظة الأولى، فمحاسبة الجمعية العمومية يدعم المجلس، وضروري لأداء النقيب والمجلس».

وأضاف «البلشي» في تصريحات صحفية، فور وصوله مكتبه بنقابة الصحفيين: «مستعد للمحاسبة، ولكن كل ما أرجوه من الجمعية العمومية إمهالي فرصة لأيام قليلة جدًا لإتمام الإجراءات الشكلية للمجلس وترتيبها».