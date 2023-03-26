3 سنوات لعاطل بتهمة حيازة فرد خرطوش وذخائر بشبرا الخيمة

قضت الدائرة الرابعة، بمحكمة جنايات شبرا الخيمة بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لعاطل، لاتهامه بحيازة سلاح ناري "فرد خرطوش" وذخائر، وإحداثه إصابة 3 مواطنين بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية الخاص بالقضية رقم 44717 لسنة 2022 جنح قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 2126 لسنة 2022 كلى جنوب بنها.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال عرابى، رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين محمود منير خليل، وأمير المؤمنين حسن حسن، وأمانة سر محمد شهاب.

كشف أمر الإحالة عن أن المتهم عاطل، مقيم دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، أحرز سلاحا ناريا غير مششخن "فرد خرطوش" دون أن يكون مرخصا له بحيازته أو إحرازه، كما حاز ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له بحيازتها أو إحرازها.

أشار أمر الإحالة إلى أن المتهم أحدث عمدا إصابة 3 مواطنين بالإصابات المبينة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق، والتي أعجزتهم عن أعمالهم الشخصية مدة لا تزيد على 20 يوما، وكان ذلك باستخدام سلاح ناري "فرد خرطوش" محل الاتهامات السابقة، كما أن المتهم أطلق أعيرة نارية داخل المدن باستخدام السلاح الناري.