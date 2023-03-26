«يا ليفة ارحمينا».. محمد رمضان يتهم مي كساب بالسرقة في «جعفر العمدة»

اتهم محمد رمضان نجم مسلسل جعفر العمدة، مي كساب بسرقة هاتف زينة التي تجسد دور زوجته الرابعة، وقال رمضان لمي كساب: "يا ليفة ارحمينا".

احداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 4

وخلال احداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 4، اتضح بعد ذلك أن منة فضالي هي التي سرقته من أجل صناعة عمل لـ"زينة".

مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة يعرض حصريًا على قناة dmc، وهو تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، عصام السقا، مجدي بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين.

احداث مسلسل جعفر العمدة

وتدور أحداث مسلسل العمدة ، في حي السيدة زينب، ويلعب محمد رمضان شخصية «جعفر العمدة»، المتزوج من أكثر من سيدة، ويعاني من ألم شديد بسبب اختطاف ابنه منذ 20 عامًا، ونتابع رحلة بحثه عن ابنه للتأكد من وجوده على قيد الحياة، ومن جهة أخرى يقنع «جعفر العمدة» زوجته بوفاة ابنه، ويصحبها لقراءة الفاتحة على روحه.