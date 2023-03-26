الأحد 26 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

موعد أذان المغرب في رابع أيام رمضان 2023

أذان المغرب
أذان المغرب

يختلف موعد أذان المغرب من محافظة لأخرى حسب موقعها الجغرافي كما يختلف من بداية شهر رمضان وحتى نهايته مع اختلاف طول الليل والنهار، ويهتم المسلمون بالبحث عن موعد أذان المغرب في شعر رنضان لبدء تناول طعام الإفطار بعد صيام استمر لأكثر من 15 ساعة ، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي موعد أذان المغرب في رابع أيام رمضان 2023، وباقي مواقيت الصلاة. 

أذان المغرب في القاهرة 

  • وقت الإمساك: 04:15 ص.
  • موعد أذان الفجر: 4:25 ص.
  • موعد أذان الظهر: 12:01 م.
  • موعد أذان العصر: 3:30 م.
  • موعد أذان المغرب: 6:10 م.
  • موعد أذان العشاء: 7:28 م.

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أذان المغرب في الإسكندرية 

  • وقت الإمساك: 04:19 ص.
  • موعد أذان الفجر: 4:29 ص.
  • موعد أذان الظهر: 12:06 م.
  • موعد أذان العصر: 3:36 م.
  • موعد أذان المغرب: 6:15 م.
  • موعد أذان العشاء: 7:34 م.

 

أذان المغرب في المنصورة 

  • وقت الإمساك: 04:13 ص.
  • موعد أذان الفجر: 4:23 ص.
  • موعد أذان الظهر: 12:00 م.
  • موعد أذان العصر: 3:30 م.
  • موعد أذان المغرب: 6:10 م.
  • موعد أذان العشاء: 7:28 م.

 

أذان المغرب في أسيوط 

  • وقت الإمساك: 04:18 ص.
  • موعد أذان الفجر: 4:28 ص.
  • موعد أذان الظهر: 12:01 م.
  • موعد أذان العصر: 3:29 م.
  • موعد أذان المغرب: 6:09 م.
  • موعد أذان العشاء: 7:25 م.

 

أذان المغرب في أسوان 

  • وقت الإمساك: 04:14 ص.
  • موعد أذان الفجر: 4:24 ص.
  • موعد أذان الظهر: 11:54 ص.
  • موعد أذان العصر: 3:21 م.
  • موعد أذان المغرب: 6:02 م.
  • موعد أذان العشاء: 7:15 م.

أذان المغرب في شرم الشيخ 

  • وقت الإمساك: 04:05 ص.
  • موعد أذان الفجر: 4:15 ص.
  • موعد أذان الظهر: 11:48 ص.
  • موعد أذان العصر: 3:17 م.
  • موعد أذان المغرب: 5:57 م.
  • موعد أذان العشاء: 7:13 م.
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اذان المغرب وقت الامساك اذان الفجر أذان الظهر أذان العشاء

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وائل لطفي

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