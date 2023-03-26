يختلف موعد أذان المغرب من محافظة لأخرى حسب موقعها الجغرافي كما يختلف من بداية شهر رمضان وحتى نهايته مع اختلاف طول الليل والنهار، ويهتم المسلمون بالبحث عن موعد أذان المغرب في شعر رنضان لبدء تناول طعام الإفطار بعد صيام استمر لأكثر من 15 ساعة ، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي موعد أذان المغرب في رابع أيام رمضان 2023، وباقي مواقيت الصلاة.

أذان المغرب في القاهرة

وقت الإمساك: 04:15 ص.

موعد أذان الفجر: 4:25 ص.

موعد أذان الظهر: 12:01 م.

موعد أذان العصر: 3:30 م.

موعد أذان المغرب: 6:10 م.

موعد أذان العشاء: 7:28 م.

أذان المغرب في الإسكندرية

وقت الإمساك: 04:19 ص.

موعد أذان الفجر: 4:29 ص.

موعد أذان الظهر: 12:06 م.

موعد أذان العصر: 3:36 م.

موعد أذان المغرب: 6:15 م.

موعد أذان العشاء: 7:34 م.

أذان المغرب في المنصورة

وقت الإمساك: 04:13 ص.

موعد أذان الفجر: 4:23 ص.

موعد أذان الظهر: 12:00 م.

موعد أذان العصر: 3:30 م.

موعد أذان المغرب: 6:10 م.

موعد أذان العشاء: 7:28 م.

أذان المغرب في أسيوط

وقت الإمساك: 04:18 ص.

موعد أذان الفجر: 4:28 ص.

موعد أذان الظهر: 12:01 م.

موعد أذان العصر: 3:29 م.

موعد أذان المغرب: 6:09 م.

موعد أذان العشاء: 7:25 م.

أذان المغرب في أسوان

وقت الإمساك: 04:14 ص.

موعد أذان الفجر: 4:24 ص.

موعد أذان الظهر: 11:54 ص.

موعد أذان العصر: 3:21 م.

موعد أذان المغرب: 6:02 م.

موعد أذان العشاء: 7:15 م.

أذان المغرب في شرم الشيخ