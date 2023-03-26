الأحد 26 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ قنا يكرم عدد من العاملين في المؤسسات الحكومية

محافظ قنا
محافظ قنا

كرم اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، عدد من النماذج المشرفة من العاملين بالمؤسسات الحكومية، لإخلاصهم وتفانيهم فى العمل،  بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ وحسام حموده سكرتير عام المحافظة، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطرى، ومحمود حمدان مدير المديرية المالية.

قام محافظ قنا بمنح شهادات تقدير لكل من احمد عطية مدير إدارة الموارد البشرية بديوان عام المحافظة ، و ثلاثة من العاملين بالإدارة، كما منح شهادات تقدير لعدد اثنين من العاملين بإدارة الحسابات، والهيئة الموازنية بديوان عام المحافظة، واثنين من العاملين بمديرية التنظيم والإدارة، و طبيب بيطرى يعمل بمديرية الطب البيطرى، وأحد العاملين بمديرية التربية والتعليم ومدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، ورئيس قرية أبوشوشة بمركز أبوتشت ورئيس قرية طوخ بمركز نقادة . 

من جانبه أعرب محافظ قنا عن إعزازه وتقديره للمكرمين، مؤكدا حرص المحافظة على تكريم النماذج الإيجابية ليكونوا قدوة يُحتذى بها من قِبل الأجهزة التنفيذية، لافتا إلى أن مثل هذه النماذج تسعي جاهدة لتقديم كل الدعم الممكن في سبيل رفعة هذا الوطن. 

أحمد عبدالماجد إدارة الموارد البشرية اشرف الداودي التضامن الاجتماعي التربية والتعليم

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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