جمارك مطار برج العرب تضبط محاولتي تهريب نقد أجنبي

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي برئاسة سعد عبادي مدير إدارة الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 والتعليمات النقدية السارية وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففي أثناء إنهاء إجراءات الركاب المسافرين إلى الدوحة على رحلة خطوط الطيران القطرية اشتبهت مي النشار رئيس الوردية في كلا من الراكبين (ا.ط.ا) و(م.ع. س) مصريين الجنسية، بسؤالهما عما إذا كان بحوزتهما عملات نقدية أجنبية او مصرية تتجاوز الحد المسموح (تم إيضاح الحد المسموح به) فأجابا بالنفي.

وبالعرض علي سعد عبادي مدير إدارة الجمرك قرر تشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكبين وتفتيشهما ذاتيا من محمود الشيشيني رئيس قسم الوديعة وإبراهيم شحاته أمن جمركي وصبحي محمود مكافحة التهرب الجمركي تحت اشراف جورج شاكر رئيس الوردية بحضور كلا من خالد حواش مدير إدارة الوديعة ومتولي الرياش مدير التعريفة.

وبتفتيش حقائب الراكب ا.ط.ا تبين وجود مبلغ نقدي قدره ٦٠ ألف دولار أمريكي و٢٨٨٠ يوان صيني وبتفتيش الراكب م . ع . س تبين وجود ٤١ ألف و٣١ دولار أمريكي.

قرر مصطفى العربي مدير عام الموانئ الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط جمركي رقمي ١٢ و١٣ لسنة ٢٠٢٣.