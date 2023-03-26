الأحد 26 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ جنوب سيناء يترأس مؤتمر المجموعة الاقتصادية

اجتماع محافظ جنوب
اجتماع محافظ جنوب سيناء

عقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اجتماعا للمجموعة الاقتصادية بالمحافظة بحضور القيادات التنفيذية ومديرى الإدارات المعنيين وممثلي الشركات العاملة في المشروعات الجارية بالمحافظة وذلك ظهر اليوم بمكتبه بمدينة شرم الشيخ.

ناقش المحافظ خلال اللقاء الخطة الاستثمارية للمحافظة 2023/2022م وعدد من الموضوعات الخاصة بشهر رمضان المبارك ومنها الدعم الدائم لموائد إفطار الصائم ومتابعة توزيع كراتين المواد الغذائية على المدن ومن ثم القرى والوديان ووصولها الى المستحقين بالإضافة لعدد من المبالغ المالية للاشد احتياجا ، ومتابعة استمرار معارض وشوادر اهلا رمضان بكافة المدن والتأكد من توافر كافة السلع بأسعار مناسبة للتخفيف عن كاهل المواطنين.

كما ناقش خلال اللقاء وضع خطه لصيانة الزراعات والميادين واعمال التجميل بمدينة شرم الشيخ للحفاظ على المستوى الذى وصلت اليه المدينة والذى ابهر العالم خلال فعاليات مؤتمر المناخ في فبراير الماضى، وكذا متابعة التجهيزات الجارية بمنطقة مضمار الهجن وقرية التراث استعدادا لاقامة المهرجان المصرى الإماراتى الثانى للهجن والتراث خلال الفترة القادمة.

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مصر سيناء جنوب سيناء شرم الشيخ موائد الصائمين

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بعد الفاصل

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