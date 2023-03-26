محافظ جنوب سيناء يترأس مؤتمر المجموعة الاقتصادية

عقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اجتماعا للمجموعة الاقتصادية بالمحافظة بحضور القيادات التنفيذية ومديرى الإدارات المعنيين وممثلي الشركات العاملة في المشروعات الجارية بالمحافظة وذلك ظهر اليوم بمكتبه بمدينة شرم الشيخ.

ناقش المحافظ خلال اللقاء الخطة الاستثمارية للمحافظة 2023/2022م وعدد من الموضوعات الخاصة بشهر رمضان المبارك ومنها الدعم الدائم لموائد إفطار الصائم ومتابعة توزيع كراتين المواد الغذائية على المدن ومن ثم القرى والوديان ووصولها الى المستحقين بالإضافة لعدد من المبالغ المالية للاشد احتياجا ، ومتابعة استمرار معارض وشوادر اهلا رمضان بكافة المدن والتأكد من توافر كافة السلع بأسعار مناسبة للتخفيف عن كاهل المواطنين.

كما ناقش خلال اللقاء وضع خطه لصيانة الزراعات والميادين واعمال التجميل بمدينة شرم الشيخ للحفاظ على المستوى الذى وصلت اليه المدينة والذى ابهر العالم خلال فعاليات مؤتمر المناخ في فبراير الماضى، وكذا متابعة التجهيزات الجارية بمنطقة مضمار الهجن وقرية التراث استعدادا لاقامة المهرجان المصرى الإماراتى الثانى للهجن والتراث خلال الفترة القادمة.

Screenshot_2023-03-26-16-20-40-07_a23b203fd3aafc6dcb84e438dda678b6

Screenshot_2023-03-26-16-20-25-45_a23b203fd3aafc6dcb84e438dda678b6

Screenshot_2023-03-26-16-20-09-40_a23b203fd3aafc6dcb84e438dda678b6

Screenshot_2023-03-26-16-19-51-95_a23b203fd3aafc6dcb84e438dda678b6