الأحد 26 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«حجازي»: إتاحة الروابط الإلكترونية بالمناهج من الصف الرابع الابتدائي إلى الثالث الإعدادي العام المقبل

الاجتماع
الاجتماع

عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم اجتماعًا مع خبراء ورؤساء أقسام مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية بحضور الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجي، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، لمتابعة تطوير المناهج؛ وذلك فى إطار خطة استكمال تطوير المنظومة التعليمية.

وأكد الدكتور رضا حجازي، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مستمرة في تطوير المناهج التعليمية وفقًا لنظام التعليم الجديد بالشكل الذي يحقق نواتج التعلم المرجوة، مشيرًا إلى أن الوزارة بدأت الاستعداد مبكرا لتطوير مناهج المرحلة الإعدادية، من خلال تشكيل لجان متخصصة في كل المجالات لوضع الإطار العام للمناهج، وفقا للمعايير الدولية والعالمية، التي تساهم فى بناء الشخصية المصرية، وتناسب متطلبات العصر وبما يتفق مع استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه من منطلق اتجاه الدولة نحو التحول الرقمي في كافة المجالات، فقد اتجهت الوزارة إلى تجربة التحول الرقمي في التعليم، ليصبح الطالب أكثر إِقْبَالاً على التعلم والابتكار، موضحًا أن الوزارة تعمل على دمج التكنولوجيا فى البرنامج التعليمى، من خلال العديد من الوسائل.

وفي هذا الإطار، وجه الوزير بإتاحة الروابط الالكترونية فى المناهج الدراسية من الصف الرابع الإبتدائى إلى الصف الثالث الإعدادي، بداية من العام الدراسي المقبل، بهدف تعميق وإثراء الفهم لدى الطلاب، وإتاحة المزيد من الشرح والتوضيح من خلال هذه الروابط لمختلف المواد الدراسية، وذلك بالتوازي مع الحفاظ على المفاهيم الأساسية، ودون الإخلال بنواتج التعلم.

كما وجه الوزير خلال الاجتماع بمتابعة ودراسة التقارير الميدانية بشأن تطوير المناهج الجديدة، والآراء والمقترحات، وذلك من أجل ضمان التطوير المستمر والارتقاء بمنظومة التعليم في مصر.

وقد تم خلال الاجتماع، متابعة استكمال الإجراءات التنفيذية لتطوير المناهج للمرحلة الابتدائية، واستعراض ما تم تنفيذه من هذه الإجراءات.

إستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة إستراتيجية الدولة التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم والتعليم الإدارة المركزية استراتيجية ابتدائي

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