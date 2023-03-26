الأحد 26 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

صيانة 40 كشافًا كهربائيًا فى التل الكبير بالإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير بالإسماعيلية، اليوم، أعمال النظافة اليومية وصيانة وإصلاح الإنارة العامة بنطاق المركز والمدينة.

تم جمع ورفع ٨٠ طنا من القمامة والمخلفات من مناطق تل البلد، الحمادة، والسلام المحطة، قرى القصاصين القديمة، الظاهرية، الملاك، الجزيرة الخضراء، وأبوعاشور.

وفيما يخص صيانة وإصلاح الإنارة العامة، تم صيانة ٤٠ كشافا بالمدينة والقرى التابعة للمركز.

تأتي تلك الأعمال في إطار توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بالاهتمام بالخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في قطاعي النظافة والإنارة العامة.

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