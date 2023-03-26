البنك الدولي يعقد حدثاً حول التمكين الاقتصادي للمرأة غداً

تعقد مجموعة البنك الدولي، غدًا الإثنين، حدثًا بعنوان «التمكين الاقتصادي للمرأة: دور النقل العام والنقل النشط»، مؤكدًا أن هناك اعتراف متزايد بأن أوجه القصور في نظام النقل العام وفي البنية التحتية للمشي / ركوب الدراجات الهوائية تؤثر على الرجال والنساء بشكل مختلف ويمكن أن تخلق نتائج توظيف أسوأ للنساء مقارنة بالرجال.

وأضاف البنك الدولي، أن أنظمة النقل تلعب دورًا مهمًا في مشاركة المرأة في القوى العاملة بشكل عام، إلا أنه لم يتم استكشاف هذا الموضوع كثيرًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MNA).

وأوضح البنك الدولي، أن الهدف من هذه الجلسة هو تسليط الضوء على الدور الذي تلعبه وسائل النقل العام والنقل النشط في وصول المرأة إلى الفرص الاقتصادية، وستجمع الجلسة بين وجهات النظر العالمية ووجهات النظر الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستجمع الأكاديميين والممارسين معًا لمناقشة الموضوع، وسيبدأ الحدث بعرض ورقة بحثية لوحدة النقل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعنوان "أبجديات الدور الذي تلعبه وسائل النقل العام في التمكين الاقتصادي للمرأة"، وتليها حلقة نقاش حول هذا الموضوع.

مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي وافق منذ أيام على إطار شراكة إستراتيجية جديد لمصر للسنوات المالية 2023-2027. وتتسق الإستراتيجية الجديدة مع استراتيجية الحكومة المصرية للتنمية المستدامة، و"رؤية مصر 2030"، والإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

ويستند هذا الإطار إلى مجموعة من الدراسات التي أجرتها مجموعة البنك الدولي تشمل الدراسة التشخيصية المنهجية الخاصة بمصر، والدراسة التشخيصية للقطاع الخاص، وتقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر.

وتسعى الإستراتيجية الجديدة إلى تحقيق ثلاث أهداف رئيسية وهي:

زيادة فرص العمل في القطاع الخاص وتحسينها: من خلال تهيئة بيئة داعمة للاستثمارات التي يقودها القطاع الخاص وخلق فرص عمل، فضلا عن السعي نحو تكافؤ الفرص أمام القطاع الخاص.

تعزيز نواتج رأس المال البشري: من خلال مساندة تقديم خدمات صحية وتعليمية أفضل وتشمل الجميع، فضلا عن برامج الحماية الاجتماعية الفعالة.

تحسين القدرة على الصمود في وجه الصدمات: من خلال دعم إدارة الاقتصاد الكلي، وتدابير التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.