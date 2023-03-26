محافظ كفر الشيخ يقود حملة تفقدية على المخابز

أجرى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، جولة تفقدية مفاجئة على المخابز بنطاق مدينة كفر الشيخ، للتأكد من عدم تلاعب أصحاب المخابز في الأوزان وتوفير رغيف العيش للمواطنين بجميع المخابز مطابق للمواصفات.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز والمطاحن ومستودعات الدقيق والمخابز وغيرها من منافذ البيع لضبط الأسواق ومواجهة كل صور المغالاة في الأسعار أو احتكار السلع الأساسية والغش التجاري والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وتنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالمتابعة المستمرة على المخابز البلدية، بالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

والتقى محافظ كفر الشيخ أثناء جولته، المواطنين واستمع إلى مطالبهم ومشاكلهم ومدى رضاهم عن جودة رغيف العيش، ووجه بسرعة دراسة وحل مشاكل عدد من المواطنين.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والبيئة، مؤكدًا ضرورة وضع قائمة بأسعار جميع السلع الغذائية والمنتجات أي كان نوعها والالتزام بها واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ووجّه بشن حملات مكثفة يومية على الأسواق والمنافذ للتأكد من الالتزام بوضع قائمة بالأسعار وعدم المغالاة وحجب السلع عن المواطنين واحتكارها.

وكلّف المحافظ، وكيل وزارة التموين بالتنسيق الكامل مع جهاز حماية المستهلك ورؤساء المراكز والمدن والأحياء للمرور على كل المحلات التجارية والمنافذ بنطاق المحافظة للتأكد من التزام الجميع بالإعلان عن الأسعار، وتوفير رغيف العيش للمواطنين بجميع المخابز مطابق للمواصفات.