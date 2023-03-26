الأحد 26 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

جورجينا تبدأ أول أعمالها في السعودية وتكشف عن موعد زواجها من رونالدو

جورجينا ورونالدو
جورجينا ورونالدو

تعاونت جورجينا رودريغيز عارضة الأزياء الأرجنتينية وصديقة لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو، منذ فترة طويلة مع شركة العطور السعودية لافيرن في حملة جديدة.

 

عمل جديد لجورجينا

وقال جورجينا التي تقيم حاليًا في العاصمة السعودية الرياض، إنها تشعر بالأمان في المملكة وتقدر القيمة العائلية الموجودة بها، وذلك عبر مقطع فيديو نشر للعارضة الأرجنتينية يوم السبت الماضي.


وتابعت: "شعرت بسعادة كبيرة لأنني قادرة على زيارة المنطقة الصحراوية في البلاد، فهي بمثابة الجنة على الأرض، نظرا لما تتمتع به من قوة وسحر، فهذه الصحراء بها جمال لا يصدق".


واصلت العارضة مشاركة حماسها بشأن قضاء شهر رمضان في المملكة العربية السعودية في الإعلان الذي يروج لأحدث عطور العلامة التجارية السعودية.

زواج جورجينا ورونالدو

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بعد انتقالها للمملكة العربية السعودية.. كيف تغير أسلوب جورجينا رودريجيز في الأزياء؟

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن جورجينا لمحت إلى إمكانية عقد زفافها على صديقها رونالدو، قائلة "نحن متزوجان أمام الله".


وتابعت أن الإعلان الدعائي للموسم الثاني من مسلسل "أنا جورجينا" المذاع عبر منصة "نيتفليكس"، كشف الكثير عن حياة عارضة الأزياء الأرجنيتينة، ومواجهتها أزمة وفاة طفلها، وشكل علاقاتها مع رونالدو.


قالت جورجينا: "أنا لا أستطيع أن أكون متزوجة أكثر، فأنا وكريستيانو متزوجان أمام أعين الرب، وهذا كل ما يهمني، فهو يحمينا ويبقينا سويًا، وفي يوم من الأيام سيقام حفل الزفاف".


وتابعت: "أنا محظوظة لأنني أستطيع أن أريكم أن الأحلام تتحقق حقًا، وأنا أقدر الفرص التي منحها الله لي".


لم تتمالك جورجينا دموعها وهي تكشف عن كواليس وفاة طفلها العام الماضي، وقالت باكية: ""الحياة صعبة والحياة مستمرة، لدي سبب للاستمرار وأن أكون قوية، شجعني كريس كثيرًا من أجل الاستمرار، والوفاء بالتزاماتي".


وأكدت الصحيفة البريطانية، أن الإعلان الدعائي تزامن مع إطلاق جورجينا أول أعمالها في المملكة العربية السعودية وهو إعلان عطور، حيث بدا أن عارضة الأزياء الأرجنيتينية تتكيف بشكل جيد مع حياتها في المملكة.

رونالدو أبناء كريستيانو رونالدو أزياء جورجينا رودريجيز جورجينا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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