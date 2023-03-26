الأحد 26 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس سيوة يتابع أعمال تجميل بوابة مدخل المدينة

أعمال تجميل بوابة
أعمال تجميل بوابة مدخل المدينة

تابع محمد بكر رئيس مركز ومدينة سيوة، اليوم، أعمال تجميل بوابة مدخل المدينة على الطراز البيئي وبالشكل الذي يليق بواحة سيوة واستكمال زراعة أشجار النخيل وردم جانبي الطريق بحضور أبو بكر عبد الرحمن رئيس قرية بهي الدين وأحمد يوسف رئيس قرية المراقي والإدارات المعنية بمجلس المدينة.

وقدم رئيس مدينة سيوة الشكر لكل من ساهم في هذا العمل من أهالي وعشاق ومحبي الواحة، مؤكدا أن أعمال التجميل تتم يومياً وعلى مدار الأسبوع حفاظاً على المظهر الجمالي للواحة.

جاء ذلك استمراراً لتنفيذ توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة الميدانية للأعمال.

أعمال تجميل بوابة مدخل المدينة
أعمال تجميل بوابة مدخل المدينة
أعمال تجميل بوابة مدخل المدينة
أعمال تجميل بوابة مدخل المدينة
أعمال تجميل بوابة مدخل المدينة
أعمال تجميل بوابة مدخل المدينة
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أعمال التجميل المتابعة الميدانية رئيس مدينة سيوة محافظ مطروح مدينة سيوة اعمال التشجير والتجميل

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