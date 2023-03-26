20 جنيها لليوم.. «الإفتاء» تكشف حالات إخراج فدية الصيام لمن لا يستطيع

أعلنت دار الإفتاء المصرية، قيمة كفارة الصيام لمن لا يستطيع الصوم بقية حياته بالحد الأدنى، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك".

وحددت "دار الإفتاء" قيمتها بمبلغ 20 جنيها عن اليوم الواحد، مشددة على أن من يستطيع الصوم بعد انقضاء العذر عليه القضاء بعدد الأيام التى أفطرها، سواء كان ذلك لمرض يرجى شفاءه أو لحمل أو رضاعة أو غير ذلك.

ومن خلال إنفوجراف، بينت الدار الحالات التى يلزم فيها القضاء، مشيرة إلى أن القضاء: هو صيام يوم بدلا عن اليوم الذي أفطر فيه الصائم في نهار رمضان: