وزير البترول: تحالف بين الشركات العالمية والمصرية لتنفيذ مشروعات إزالة الكربون

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إنه يوجد في الوقت الحالي تحالف بين الشركات العالمية والشركات المصرية في إطار استراتيجية قطاع البترول للتحول الطاقي وخفض الانبعاثات، والتي تتفق مع خطة الدولة للتحول للأخضر.

وتابع الوزير، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الوزارة تعمل في الوقت الحالي بعدد من المشروعات، وفق خطة للعمل على التحول إلى مصادر منخفضة الكربون للطاقة وإزالة الكربون، بالإضافة لدخول عدد كبير من الشركات العالمية كشريك في تلك المشروعات.

وكان وزير البترول والثروة المعدنية قد استقبل الوفد الاقتصادي اليوناني من غرفة التجارة الأمريكية باليونان، الذي يزور القاهرة حاليا، برئاسة نيكولاوس باكاتسيلوس رئيس الغرفة، ويضم ممثلي عدد من الشركات الاستثمارية اليونانية بمختلف القطاعات، ومن بينها قطاع الطاقة.

وأكد المهندس طارق الملا، خلال اللقاء، أهمية العمل على مزيد من التعاون المشترك بين مصر واليونان في قطاع الطاقة، في ضوء علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والتقارب الذي تشهده العلاقات على المستويين السياسي والاقتصادي.

وأشار الوزير إلى عدد من مجالات التعاون الجديدة المقترحة لتعميق التعاون في قطاع الطاقة بين مصر واليونان، والتي يمكن دراستها بشكل مكثف خلال الفترة المقبلة.