الأحد 26 مارس 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

التعاملات الصباحية| أسعار الفضة اليوم 26-3-2023

الفضة
الفضة

الفضة واحدة من أكثر المعادن شهرة في العالم، الاستثمار فيها لا يحتاج إلى مبالغ كبيرة من المال كالاستثمار في الذهب، وقد شهدت أسعارالفضة ترند محركات البحث جوجل خاصة بعد ارتفاع أسعار الذهب، حيث أن الفضة تتدخل في صناعة من أهم الصناعات وهى صناعة الاكسسورات والتي تحظ بقبول كثير لدي عدد من المواطنين.

ونستعرض في السطور التالية أسعار الفضة خلال التعاملات الصباحية ليوم الأحد 26 مارس في بورصة المعادن والتي جاءت كالتالي:

سعر جرام الفضة اليوم الأحد 26 مارس 2023 

استقرت أسعار أونصة الفضة اليوم  697.876 جنيه.

وسجل جرام الفضة النقية عيار 999 سعر 22.39 جنيه. 

سجل جرام  الفضة البريطانية عيار 925 سعر 21.39 جنيه.

وسجلت الفضة الإسترليني عيار 925 سعر 21.47 جنيه للجرام.

وسجلت الفضة العملات عيار 900  سعر 20.17 جنيه.

وبلغت فضة المجوهرات عيار 800  سعر 17.93 جنيه.

فيما سجلت الفضة عيار 880 سعر 19.73 جنيه للجرام.

أسعار سبائك الفضة شراء جديد اليوم الأحد 26 مارس 2023 

بينما استقر سعر جرام الفضة اليوم في التعاملات الصباحية عند 29.84 جنيه.

- أونصة الفضة شراء جديد 921.196 جنيه.

- سبيكة الفضة 50 جرامًا شراء جديد يسجل 1,475.25جنيه.

- سبيكة الفضة 100 جرام  شراء جديد 2,939.28جنيه.

- سبيكة الفضة 200 جرام شراء جديد 5,609.32جنيه.

 - سبيكة الفضة 250 جرامًا شراء جديد 6,899.46جنيه.

 - سبيكة الفضة 500 جرام شراء جديد 13,664.30جنيه.

- سبيكة الفضة 1 كيلو شراء جديد 26,924.73 جنيه.

في منتصف التعاملات| هدوء بأسواق الذهب وعيار 21 يسجل 2025 جنيهًا

أسعار سبائك الفضة إعادة بيع 999 اليوم الأحد 26 مارس 2023 

- سجلت أسعار جرام الفضة إعادة بيع اليوم 22.25 جنيه.

- سجل سعر أونصة الفضة إعادة بيع اليوم 692.108جنيه.

 سجل سعر سبيكة الفضة 50 جرامًا إعادة بيع اليوم 1,112.59جنيه

- سجلت أسعار سبيكة الفضة 100 جرام إعادة بيع اليوم 2,225.18جنيه.

- سجلت أسعار سبيكة الفضة 200 جرام إعادة بيع اليوم 4,450.37جنيه. 

 سجلت سبيكة الفضة 250 جرامًا إعادة بيع اليوم 5,554.39 جنيه.

- سبيكة الفضة 500 جرام إعادة بيع اليوم 11,108.78جنيه.

- سجلت سبيكة الفضة 1 كيلو إعادة بيع اليوم 22,217.56جنيه.

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سعر جرام الفضة اليوم الأحد أسعار سبائك الفضة شراء جديد أسعار سبائك الفضة إعادة بيع الفضة واحدة من أكثر المعادن شهرة الفضة تتدخل في صناعة صناعة الأكسسورات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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