لمدة 3 أيام.. نائب رئيس المفوضية الأوروبية يبدأ زيارة لمصر اليوم

عرضت القناة الأولى خلال فقرة "يحدث اليوم"، أبرز الأخبار المحلية والعالمية، والتي تضمنت وصول نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوربي، مارجيريتيس سيكسينسل، إلى مصر اليوم في زيارة تستمر ثلاثة أيام.

وتابعت القناة أن الزيارة تعد فرصة لتعميق التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر في مجالات المهارات والتعليم والتنقل، مع مناقشة خطوات ملموسة على المستويين السياسي والعملي لمواجهة التحديات المشتركة المرتبطة بإدارة الهجرة ومتابعة توجهات اجتماعات المجلس الأوروبي الأخيرة.

وسيعقد "سيكسينسل"، خلال زيارته لمصر، سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى مع المسئولين المصريين، وممثلي الحكومة ومن بينهم سامح شكري وزير الخارجية، حسن شحاتة وزير القوى العاملة، رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وفي إطار تعزيز الحوار بين الأديان يلتقي "سيكسينسل" بقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، كما يقوم غدًا الإثنين بزيارة المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج بالقاهرةـ مع وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج سهى جندي.