الأحد 26 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التعليم» تناشد طلاب الثانوية العامة منازل سرعة التسجيل لاستمارة التقدم للاختبارات

طلاب الثانوية
طلاب الثانوية

ناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب الثانوية العامة نظام منازل، سرعة التسجيل الإلكتروني، لاستمارة التقدم لاختبارات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، قبل موعد غلق باب التقدم في 27 أبريل المقبل.

وشددت الوزارة، على أن الطلاب الذين لم يسجلوا إلكترونيًا، للتقدم للامتحانات، لن يتم إصدار أرقام جلوس لهم وسيتم حرمانهم من دخول الاختبارات.

وتتضمن الأوراق المطلوبة لطلاب المنازل بالثانوية العامة، للتقدم للامتحانات الآتي: 

- بيان نجاح الصف الثالث الإعدادي من الإدارة.

- بيان نجاح الصف الأول الثانوي من الإدارة.

- بيان نجاح الصف الثاني الثانوي من الإدارة.

-  إيصال رسوم التقدم للامتحانات.

- شهادة ميلاد حديثة.

-صورة بطاقة الرقم القومي للطالب ورقم تليفون الطالب.

-  صورة بطاقة الرقم القومي لولى الأمر ورقم تليفونه.

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