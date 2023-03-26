الصين تعلن إقامة علاقات دبلوماسية مع هندوراس بعد إنهاء اعترافها بتايوان

أعلنت الصين، اليوم، عن إقامة علاقات دبلوماسية مع هندوراس والتي قطعت علاقاتها مع تايوان، وهو ما يشكل انتصارًا لبكين مع إبعادها حليفًا جديدًا عن تايوان التي لم تعد تعترف بها إلا 13 دولة في العالم.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا شونيينج، أقامت الصين وهندوراس علاقات دبلوماسية للتو.

ووقع وزير الخارجية الصيني تشين قانج ونظيره الهندوراسي إدواردو إنريكي رينا، بيانًا مشتركًا في بكين حول إقامة علاقات دبلوماسية على مستوى السفراء.

- تفاصيل بيان إقامة علاقات دبلوماسية بين الصين وهندوراس

وحسب البيان، فقد اتفقت حكومتا البلدين على تطوير العلاقات الودية على أساس مبادئ الاحترام المتبادل للسيادة ووحدة الأراضي وعدم الاعتداء المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية لبعضهما البعض والمساواة والمنفعة المتبادلة والتعايش السلمي.

واعترفت حكومة هندوراس أيضًا بمبدأ الصين الواحدة، الذي يعتبر تايوان جزءًا لا يتجزأ من الصين .

وأعلنت خارجية هندوراس، السبت، عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع تايوان، التي اتخذت بدورها خطوة مماثلة اليوم الأحد.

- اتهامات من تايوان للصين

واتهمت تايوان الصين بالضغط على حلفائها الذين يتراجع عددهم للانضمام إلى صفوفها بعد قطع العلاقات الدبلوماسية بين تايوان وهندوراس.

وقال مكتب رئيسة تايوان تساي إينج وين في بيان لها، "قطع العلاقات الدبلوماسية بين بلادنا وهندوراس يندرج في إطار سلسلة من الإكراه والترهيب.. تقلص الصين موقع (تايوان) على الساحة الدولية منذ فترة طويلة معرضة السلام والاستقرار الإقليميين للخطر بطريقة أحادية الجانب.

وفي 14 مارس، قررت هندوراس إقامة علاقات دبلوماسية مع الصين، وفي 23 مارس، كشف أنطونيو غارسيا، نائب وزير الخارجية الهندوراسي، عن أن بلاده طلبت من تايوان ملياري دولار ومستشفى واستثمارات لإنشاء مصانع، لكن تايبيه لم تستجب.

وأصبحت هندوراس الدولة التاسعة في العالم التي تقطع العلاقات الدبلوماسية مع تايوان منذ عام 2016 عندما تم انتخاب تساي إينج وين رئيسة لإدارة الجزيرة.

وحاليًا هناك 13 دولة فقط في العالم تعترف بتايوان كدولة مستقلة، وتقيم علاقات دبلوماسية معها.