الأحد 26 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين تعلن إقامة علاقات دبلوماسية مع هندوراس بعد إنهاء اعترافها بتايوان

هوا شونيينج
هوا شونيينج

أعلنت الصين، اليوم، عن إقامة علاقات دبلوماسية مع هندوراس والتي قطعت علاقاتها مع تايوان، وهو ما يشكل انتصارًا لبكين مع إبعادها حليفًا جديدًا عن تايوان التي لم تعد تعترف بها إلا 13 دولة في العالم.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا شونيينج، أقامت الصين وهندوراس علاقات دبلوماسية للتو.

ووقع وزير الخارجية الصيني تشين قانج ونظيره الهندوراسي إدواردو إنريكي رينا، بيانًا مشتركًا في بكين حول إقامة علاقات دبلوماسية على مستوى السفراء.

- تفاصيل بيان إقامة علاقات دبلوماسية بين الصين وهندوراس

وحسب البيان، فقد اتفقت حكومتا البلدين على تطوير العلاقات الودية على أساس مبادئ الاحترام المتبادل للسيادة ووحدة الأراضي وعدم الاعتداء المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية لبعضهما البعض والمساواة والمنفعة المتبادلة والتعايش السلمي.

واعترفت حكومة هندوراس أيضًا بمبدأ الصين الواحدة، الذي يعتبر تايوان جزءًا لا يتجزأ من الصين .

وأعلنت خارجية هندوراس، السبت، عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع تايوان، التي اتخذت بدورها خطوة مماثلة اليوم الأحد.

- اتهامات من تايوان للصين 

واتهمت تايوان الصين بالضغط على حلفائها الذين يتراجع عددهم للانضمام إلى صفوفها بعد قطع العلاقات الدبلوماسية بين تايوان وهندوراس.

وقال مكتب رئيسة تايوان تساي إينج وين في بيان لها، "قطع العلاقات الدبلوماسية بين بلادنا وهندوراس يندرج في إطار سلسلة من الإكراه والترهيب.. تقلص الصين موقع (تايوان) على الساحة الدولية منذ فترة طويلة معرضة السلام والاستقرار الإقليميين للخطر بطريقة أحادية الجانب.

وفي 14 مارس، قررت هندوراس إقامة علاقات دبلوماسية مع الصين، وفي 23 مارس، كشف أنطونيو غارسيا، نائب وزير الخارجية الهندوراسي، عن أن بلاده طلبت من تايوان ملياري دولار ومستشفى واستثمارات لإنشاء مصانع، لكن تايبيه لم تستجب.

وأصبحت هندوراس الدولة التاسعة في العالم التي تقطع العلاقات الدبلوماسية مع تايوان منذ عام 2016 عندما تم انتخاب تساي إينج وين رئيسة لإدارة الجزيرة.

وحاليًا هناك 13 دولة فقط في العالم تعترف بتايوان كدولة مستقلة، وتقيم علاقات دبلوماسية معها.

الصين تايوان هندوراس علاقات دبلوماسية وزير الخارجية الصيني إقامة علاقات دبلوماسية بكين تايبيه

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

8 دول تقدم لمصر مليونى جرعة من لقاح «فايزر المعدل»

تزامنا مع العيد.. الأنبا نيقولا: العذراء قبلت البشارة بإرادتها

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 26 مارس 2023

أزمة مصرفية كبيرة فى الولايات المتحدة.. ومخاوف من إغلاق 200 بنك

اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ 34 مليار جنيه

اليوم.. «حقوق الإنسان بالشيوخ» تناقش دراسة بشأن ظاهرة الطلاق وآثارها وطرق مواجهتها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الأزمة السورية.. مبادرة أردنية وتعنت أمريكى.. والمستقبل مرهون بالحرب فى أوكرانيا

د.أحمد الخميسى

تعب فى الركبة!

محمد المعتصم

سوق الكانتو

ماجد حبته

أول زيارة خارجية لتشارلز!

د.كريمة الحفناوى

احترام تنوع الحضارات.. وتعزيز التعاون على الصعيد العالمى

جمال رشدي

المتحدة.. وزمن الفن الجميل

محمد رفعت

«وجبة» المتحدة!

خالد حريب

الأزهر يفتح طاقة نور للطفل شنودة

صور

المصلون يؤدون صلاة التراويح بالسيدة نفسية

المصلون يؤدون صلاة التراويح بجامع الأزهر فى ثانى أيام رمضان

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

محطة تل أبيب

المزيد

المظاهرات فى إسرائيل.. 300 ألف محتج ضد الإصلاحات القضائية واشتباكات عنيفة (صور)

فلسطين تدين مصادقة حكومة الاحتلال على مناقصات لبناء وحدات استيطانية جديدة

زيارة نتنياهو إلى بريطانيا: يلتقى سوناك وإلغاء بيان مشترك بسبب «الأزمة القضائية»