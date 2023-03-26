الأحد 26 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

أبرز مشهد في «حضرة العمدة» الحلقة 3.. شخص يحاول قتل أحمد بدير

أحمد بدير في مسلسل
أحمد بدير في مسلسل حضرة العمدة

اجتمع أحمد بدير «ضرغام» بأولاده، ومن بينهم ابنته كابر «بسمة» المتزوجة من محمود حافظ، وأثناء حديثهم عن الدكتورة صفية «روبي» وعملية الختان التي أثارت غضبهم، حيث مر أمامهم شخص مجهول وصوب المسدس ناحية ضرغام وأطلق الرصاص عليه وبمجرد أن رأته كابر حاولت أن تفادي ضرغام وإنتهت الحلقة الثالثة بهذا المشهد.

قنوات عرض مسلسل «حضرة العمدة»

يتم عرض حلقات المسلسل على مجموعة قنوات الحياة الفضائية، بشكل حصري، بالإضافة إلى عرضه عبر منصة Watch IT الرقمية.

أحداث مسلسل «حضرة العمدة»

تدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعي تشويقي ويناقش العديد من القضايا الاجتماعية منها تمكين المرأة، وختان الإناث، والثأر، والميراث، وتجارة المخدرات، وغسيل الأموال، والهجرة غير الشرعية مع كيفية إيجاد حلول لكافة هذه القضايا، ويشارك خلال العمل نخبة كبيرة من النجوم والفنانين الذى يصل عددهم لأكثر من 50 فنان وفنانة.

أبطال مسلسل «حضرة العمدة»

بطلة المسلسل الفنانة روبي، وتشتركها الفنانة القديرة سميحة أيوب، وبسمة، وأحمد بدير، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحمود عبدالمغني، ووفاء عامر، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي وأحمد رزق، وكريم عبدالخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وصلاح عبد الله، ولطفى لبيب، وحسام داغر، وصولا عمر، وشيري أشرف، وأحمد أبو زيد، وإياد عيد، إضافة إلى 30 موهبة شبابية جديدة، أما الموسيقى التصويرية ورباعيات المسلسل للموسيقار شادى مؤنس، والمسلسل من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإنتاج مجموعة فنون مصر لمالكيها المنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمخرج المنفذ محمد البساوي، ومن إخراج عادل العمدة.

أبطال حضرة العمدة أبطال مسلسل حضرة العمدة موعد حضرة العمدة روبي فى حضرة العمدة مسلسل روبي الجديد

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