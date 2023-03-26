الأحد 26 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

منتخب مصر يحتفل بمحمد صلاح بعد وصوله للهدف رقم 50

فيتوريا ومحمد صلاح
فيتوريا ومحمد صلاح

حرص منتخب مصر على تجهيز مفاجأة لمحمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر بتجهيز قميص يحمل 50 هدفا له مع منتخب مصر  و129 هدفا أحرزهم مع ليفربول وأصبح الهداف التاريخي للنادي.

ووجه محمد صلاح الشكر لجهاز المنتخب واللاعبين على هذه اللفتة الطيبة.

وفي السياق ذاته، احتفى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بوصول محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم فريق ليفربول الإنجليزي إلى الهدف رقم 50 بقميص منتخب مصر بعد الهدف الذي سجله في شباك منتخب مالاوي في الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2024.

ونشر الحساب الرسمي للفيفا عبر تويتر تغريدة عقب هدفه في مالاوي: "خمسون هدفًا بقميص منتخب مصر، أسطورة محمد صلاح على الصعيد الدولي جعلته يتحول لأيقونة عالمية".

ووصل محمد صلاح إلى 50 هدفا بقميص منتخب مصر منذ هدفه أمام النيجر عام 2011، وذلك في تصفيات كأس أفريقيا 2012 وكانت هي مباراته الرسمية الثانية بقميص منتخب مصر.

وسجل محمد صلاح هدفين في مباراة ودية غير رسمية ليست محتسبة في سجلات الفيفا، إسواتيني في مارس 2013، بجانب 48 هدفًا في المباريات الرسمية، جاءت بواقع 17 هدفًا في تصفيات كأس أفريقيا و12 في مباريات ودية و11 في تصفيات كأس العالم و6 أهداف في كأس أفريقيا وهدفين في كأس العالم 2018.

منتخب مصر محمد صلاح ليفربول

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وائل لطفي

بعد الفاصل

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