مسلسل «ضرب نار».. «جابر الكوماندا» يظهر رجولته أمام مهرة ويبعد عنها «العترة»

انطلقت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل ضرب نار للنجميين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي بمشهد ظهرت فيه "مهرة"، وهي في حالة فزعة شديد بعدما وجدت شخص يطرق الباب بطريقة مفزعة.

وتذهب مهرة إلى الباب وتجد العترة ومعه عدد كبير من الأشخاص معه، وفي وجهه ضحكة تظهر حالة سعادة لما سيفعله بها وبشقيقها، الذي حاول التصدي له ولما معه إلا أنه قابل الضرب العنيف منهم وسط حالة خوف من مهرة لما هو قادم لها.

وللحظ يأتي الكوماندا “العوضي”، ويرى ما يحدث بمنزل مهرة عنما كان في اتجاهه شقته بسطوح العمارة، ليدخل لمنزل مهرة ويحاول إيقاف العترة بالكلام في الأول لكنه يرفض ذلك العترة ويهدده بالضرب، إلا أن جابر يرفض ذلك ويقوم بضربه بعنف هو ومن معه ويطردهم من المنزل.

ويقول لهم جابر بتهديد قائلًا: “المرة الجاية لو كيفك جابك إنك تتعنتر، اتعتنر على شنب مش على حرمة، ودي مش أي حرمة، دي حرمة مداسها جدع”.

مسلسل “ضرب نار” يشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي في ثاني تعاون بينهما بعد نجاح مسلسل “اللي مالوش كبير”، كما يضم المسلسل كلًا من سهير المرشدي، وإيمان السيد وبدرية طلبة وعدد آخر من الفنانين، من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكري".