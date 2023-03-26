الأحد 26 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسل «ضرب نار» الحلقة 3.. جابر الكوماندا يظهر إعجابه لمهرة

جابر الكوماندا
جابر الكوماندا

حاله من الأكشن والرومانسية انتابت كواليس الحلقة الثالثة من مسلسل ضرب نار، والذي عرضت حلقته الثالثة منذ قليل، وشهدت تفاصيل جديدة من المسلسل الذي احتل صدارة الترند منذ ساعات قليلة.

ولاقى العمل في حلقته الثالثة تفاصيل عديدة بين مهرة التي تقدم دورها ياسمين عبد العزيز والكوماندا الذي يقدم دوره أحمد العوضي، حيث حاول التلميح لها بحبه، بشكل غير رسمي وغير صريح، عندما قابلها  صدفة في الشارع بمنطقة شبرا، متحدثاً معها حول وجودة في الشارع وخناقتها مع العترة الذي حاول التحرش بها.

ويظهر خلال الحلقة حركات رومانسية بالعين بين جابر ومهرة، إلا أن ذلك في ثواني دون الخوض في تفاصيل إعجابهما ببعض.

وتنتهي الحلقه بكلمة للكوماندا للعترة “محمود غريب” عند معرفته بخناقة لمهرة قائلًا: “المرة الجاية لو كيفك جابك إنك تتعنتر، اتعتنر على شنب مش على حرمة، ودي مش أي حرمة، دي حرمة مداسها جدع”.

ويعرض مسلسل ضرب نار يوميًا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحًا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحًا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

مسلسل “ضرب نار” يشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي في ثاني تعاون بينهما بعد نجاح مسلسل “اللي مالوش كبير”، كما يضم المسلسل كلًا من سهير المرشدي، وإيمان السيد وبدرية طلبة وعدد آخر من الفنانين، من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري.

اللي مالوش كبي ألم منصة WATCH ناني ياسمين عبدالعزيز ناصر عبدالرحمن مسلسل ضرب نار مصطفى فكري والرومانسية

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وائل لطفي

بعد الفاصل

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