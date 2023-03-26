الأحد 26 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

معسكر المنتخب الأولمبى فى زامبيا.. روح قتالية وانضباط وأجواء رمضانية

المنتخب الأوليمبى
المنتخب الأوليمبى

اختتم المنتخب الأولمبي تدريباته على ملعب مباراته أمام زامبيا فى مدينة نيدولا، حيث أدى اللاعبون مرانا قويا سيطر عليه الحماس والإصرار والروح القتالية. 

ويلتقي المنتخبان، اليوم الأحد الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، فى إطار منافسات العودة بالجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، وهى البطولة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، حيث تتأهل المنتخبات الثلاثة أصحاب المراكز الأولى مباشرة، بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا فى ملحق الأولمبياد. 

وشهد المران إشادة من جانب البرازيلى ميكالى المدير الفنى للفراعنة بالروح القتالية للاعبين وسط حالة تركيز شديدة رغم صعوبة الأجواء، وغزارة المطر وارتفاع الرطوبة وتقلب الطقس.

وتسابق جميع اللاعبين وتبادلوا التألق بحثا عن الدخول فى التشكيل الأساسي للمباراة وضمت قائمة اللاعبين فى التدريبات كلا من:
حراسة المرمى: حمزه علاء - على الجابري-  محمد أحمد "سيحة".
خط الدفاع: محمد أشرف- حسام عبد المجيد- محمد طارق-حاتم محمد "سكر"- محمد مغربي- أحمد عيد -  وعمر فايد.
خط الوسط: أحمد نبيل "كوكا"- رأفت خليل- مصطفى سعد "ميسي"- إبراهيم عادل- محمود صابر - عماد ميهوب - - عربي بدر- محمد شحاتة- محمود جهاد- احمد  عاطف قطة - عبد الغني محمد- زياد فرج - علي زعزع .
خط الهجوم: أسامة فيصل- عبد الرحمن عاطف أجويرو.

وحرص محمود حرب، المدير الإداري، على الترتيب للمران الختامي وتهيئة الأجواء الإيجابية للاعبين طوال فترة المعسكر وتلبية كافة احتياجاتهم.

ووضع د.طارق سليمان، رئيس الجهاز الطبي، برنامجا غذائيا يتناسب مع أجواء رمضان، حيث يتناول اللاعبون ثلاث وجبات هى الإفطار والسحور وبينهما وجبة أساسية، وذلك لمنح اللاعبين طاقة تساعدهم على اللعب وتعوضهم عن ساعات الصيام. 

ويسيطر الالتزام على معسكر المنتخب وسط متابعة دقيقة من الكابتن محمد بركات عضو مجلس الإدارة والمشرف العام ورئيس البعثة فى زامبيا.

ويتناول اللاعبون بعض المياه والتمور عقب مدفع الإفطار الذى يتزامن مع انطلاق التدريب، وبعد العودة للفندق تجري تدريبات الاستشفاء تحت قيادة د.صلاح عاشور أخصائي العلاج الطبيعي ومساعديه محمد محمود وأحمد شوقي، وبعد تناول وجبة الإفطار يأم الكابتن وائل رياض المدرب العام اللاعبين فى صلاة العشاء ثم التراويح وسط أجواء أكثر من رائعة.

أحمد عاطف احتياجاتهم اريس اجواء رمضان أجوا أجواء رمضانية احتياج ارتفاع الرطوبة

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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