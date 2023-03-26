بمناسبة عيد الأم.. «الداخلية» تقيم احتفالية بوادي الفروسية لأهالي المناطق الحضارية الجديدة

أقامت وزارة الداخلية احتفالية بوادى الفروسية التابع للوزارة للأهالي قاطني المناطق الحضارية الجديدة بمناسبة "عيد الأم" شاركت خلالها عدد من الأسر والأمهات الاحتفال بتلك المناسبة، تأكيداً على أن الدولة ومؤسساتها لا يقتصر دورها على بناء المناطق الحضارية الجديدة كبديل للمناطق غير الآمنة فقطولكنها تضع فى قمة أولوياتها بناء الإنسان وترسيخ مفاهيم وقيم الوطنية لإعداد أجيال جديدة تفخر بإنتمائها للوطن تحت شعار "جيل جديد"، استمراراً للدور الإنساني والمجتمعى لوزارة الداخلية تجاه قاطني المناطق الحضارية الجديدة وفي ضوء مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية.

وقد تضمنت الاحتفالية التي أعدتها وزارة الداخلية جانباً ثقافياً وفنياً إلى جانب إلقاء محاضرات توعوية حاضرت خلالها الدكتورة هالة حماد "استشارى الطب النفسي للأطفال والمراهقين وزميل الكلية الملكية البريطانية للطب النفسي"، التقت خلالها مع عدد من أمهات وشباب وفتيات المناطق الحضارية الجديدة تناول اللقاء عدد من الموضوعات أبرزها كيفية حماية ورعاية الأبناء بالطريقة الصحيحة والتعامل مع الأبناء فى مرحلة المراهقة والوقاية من العنف والمخدرات والتشجيع على حب القراءة.

كما تضمن البرنامج لقاء مع الطلائع تناول حول قيمة الأم ودورها وأهمية الانتماء للأسرة والمجتمع ككل، ومعنى الأمومة واحتضان الوطن لواقع وآمال وطمحات لأبنائه وطرق الحفاظ على تلك المعاني والقيم لمستقبل أفضل.

وفي ختام الفعاليات قامت الوزارة بتنظيم حفلاً ترفيهياً تم خلاله تكريم الأمهات وذلك بحضور نخبة من الفنانين.

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل المبادرات المجتمعية المختلفة في ضوء اهتمام القيادة السياسية بتلك الأسر لتوفير حياة كريمة لهم وذلك لحثهم على أن يكونو أكثر حرصاً على البذل والعطاء لوطنهم.