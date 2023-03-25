القليوبية تشارك بإطفاء الأنوار بالمصالح الحكومية لمدة ساعة

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، عن مشاركة محافظة القليوبية فى الحدث البيئي العالمي السنوي "ساعة الارض"، الذي يشارك فيه أيضاً عدد كبير من الدول حول العالم، حيث يتم إطفاء الأنوار والإضاءة بالمصالح الحكومية لمدة ساعة اليوم بداية من الساعة 8.30 مساءً حتى 9.30 مساءً وذلك بالتنسيق مع وزارة البيئة.

وأضاف "المحافظ" أن المبادرة تستهدف نشر التوعية في مجال ترشيد استهلاك الطاقة لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية، هذا إلى جانب تقليل الانبعاثات لحماية البيئة، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار جهود المحافظة بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة للحد من الآثار السلبية للاستخدامات الخاطئة للكهرباء على المناخ .

تجدر الإشارة إلى أن ساعة الأرض هي حدث عالمي سنوي ينظمه الصندوق العالمي للطبيعة، وقد بدأت مصر مشاركتها في ساعة الأرض عام 2009 لتنضم إلى مصاف 88 دولة و4000 مدينة و929 معلم من المعالم الشهيرة حول العالم أطفأت أنوارها في ساعة الأرض، وذلك تضامناً مع كوكب الأرض لحمايته من آثار تغير المناخ والتكيف معها، وتعد مصر من أوائل الدول العربية التي شاركت في المبادرة، وقد وصل عدد المشاركين حول العالم إلى أكثر من 3.5 مليار شخص.