السبت 25 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مسلسل «الكتيبة 101» الحلقة 3.. عصابات تهريب البشر تؤجل عملها خوفًا من دوريات الجيش

مسلسل الكتيبة 101
مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 3

شهد مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 3، الذي يعرض على قناة "أون إي" أحداثاً مثيرة في حلقة اليوم، حيث بدأ بمخلص عن معركة كمين كرم القودايس، التي سطر فيها رجال القوات المسلحة أعظم البطولات الملحمية، ثم حوار بين العناصر الإرهابية عن يقظة رجال القوات المسلحة.

وضمن احداث الحلقة الثالثة مسلسل الكتيبة 101، شهدت الحلقة ظهور فتحي عبدالوهاب مع العناصر الإرهابية، واتفقوا على تأجيل تهريب العناصر البشرية خوفًا من دوريات القوات المسلحة.

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مواعيد عرض مسلسل الكتيبة 101

ويأتي موعد عرض مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 3 في تمام الساعة التاسعة إلا الربع على قناة "أون تي في".

وقدمت الكتيبة أكثر من 300 شهيد من مقاتليها، وأدارت "الكتيبة 101" العديد من الحملات المكبرة ضد البؤر الإرهابية، وكل العمليات النوعية التى تنفذها قوات الصاعقة، كما تعرضت لهجمات متعددة بقذائف الهاون وصواريخ 107 في أكثر من مرة.

ومسلسل الكتيبة 101 يعرض في تمام الساعة التاسعة إلا الربع على قناة "أون تي في".

ويضم المسلسل قائمة طويلة من النجوم على رأسهم عمرو يوسف، آسر ياسين، وأيضًا فتحي عبدالوهاب، خالد الصاوي، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبدالرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي.

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