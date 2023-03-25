الكتيبة 101 الحلقة 3.. القوات المسلحة ترصد القيادي الداعشي أبوعمار المهاجر مهرب السلاح لسيناء

شهد مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 3 الذي يعرض على قناة “أون إي” أحداثاً مثيرة في حلقة اليوم، حيث عقد ضابط المخابرات ويجسد دوره أسر ياسين اجتماعا مع ضباط القوات المسلحة والأجهزة المعنية، لوضع خطة رصد واستهداف القيادي الإرهابي أبوعمار المهاجر القيادي الداعشي والذي يستغل الأنفاق لتهريب السلاح إلى شمال سيناء، وتم وضع خطة للعمل على استهدافه باعتباره قيادي داعشي خطير.

مواعيد عرض مسلسل الكتيبة 101

ويأتي موعد عرض مسلسل الكتيبة 101 الحلقة الثالثة في تمام الساعة التاسعة إلا الربع على قناة "أون تي في".

وقدمت الكتيبة أكثر من 300 شهيد من مقاتليها، وأدارت "الكتيبة 101" العديد من الحملات المكبرة ضد البؤر الإرهابية، وكل العمليات النوعية التى تنفذها قوات الصاعقة، كما تعرضت لهجمات متعددة بقذائف الهاون وصواريخ 107 في أكثر من مرة.

ومسلسل "الكتيبة 101" يعرض في تمام الساعة التاسعة إلا الربع على قناة "أون تي في".

ويضم المسلسل قائمة طويلة من النجوم على رأسهم عمرو يوسف، آسر ياسين، وأيضًا فتحي عبدالوهاب، خالد الصاوي، أحمد صلاح حسني، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبدالرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي.