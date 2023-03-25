السبت 25 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصدر أمني يوضح حقيقة مقتل «مؤذن» إثر خلافات حول الأذان بالإسكندرية

الأمن
الأمن

قالت وزارة الداخلية، إنه لا صحة لما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن قيام بعض الأشخاص بالتعدى على (مؤذن متطوع) وإحداث إصابته أمام أحد المساجد بالإسكندرية مما أدى لوفاته إثر خلافات حول الأذان.

وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ (24) الجارى تبلغ لقسم شرطة مينا البصل بمديرية أمن الإسكندرية بوصول (شخص "له معلومات جنائية") لإحدى المستشفيات مصاب بجرح طعنى بالرقبة وتوفى عقب وصوله ، وتبين حدوث مشادة كلامية بينه وبين (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة القسم) وذلك بسبب خلافات سابقة بينهم تطورت إلى مشاجرة قام خلالها أحدهما بالتعدى على المجنى عليه باستخدام سلاح أبيض "مطواه" وإحداث إصابته التى أودت بحياته.. وتم ضبط المتهمان واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما فى حينه.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

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مصدر أمني يوضح حقيقة مقتل «مؤذن» إثر خلافات حول الأذان بالإسكندرية

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