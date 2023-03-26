العراق وفرنسا يبحثان إقامة علاقات اقتصادية فاعلة بين البلدين

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، مضي العراق في إقامة علاقات اقتصادية فاعلة مع فرنسا، خلال مباحثات هاتفية أجراها مع الرئيس إيمانويل ماكرون.

وقال المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء العراقي في بيان تم نشره عبر وكالة الأنباء العراقية (واع): إن السوداني، تلقّى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي وتباحثا في سبل تعزيز العلاقات الثنائية، ومواصلة العمل والشراكة الاقتصادية وتوسعتها لما فيه مصلحة البلدين.

وأكد السوداني للرئيس الفرنسي، بحسب البيان: "مضيّ العراق في إقامة علاقات اقتصادية فاعلة، تُسهم في تشييد البنى التحتية، وتفتح أبواب الاستثمار والشراكة أمام جميع الأصدقاء، ضمن برنامج اقتصادي وخدمي فعال".

من جانبه، أشاد الرئيس الفرنسي بـ"تنامي العلاقات بين البلدين الصديقين، في مختلف المجالات، وتزايد مستوى التعاون نحو بناء شراكات اقتصادية تُسهم في تحقيق المصالح المتبادلة، بما يعزز مسار التنمية للبلدين وازدهار شعبيهما".