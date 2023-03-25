الحلقة الثالثة بعد قليل.. مسلسل «جميلة»|هل سيلجأ أكرم للمحاكم بسبب الميراث؟

تُعرض بعد قليل الحلقة الثالثة من مسلسل “جميلة” وشهدت الحلقة السابقة الكثير من الأحداث بسبب الميراث الذي كتبه والد جميلة والتي تقوم بدورها الفنانة ريهام حجاج، حيث أصيب أفراد الأسرة بالدهشة بعد وصية والدها الذي كتب كل أمواله لها.

حاول زوج شقيقة جميلة إقناع "أكرم" شقيق ريهام حجاج، والذي يقوم بدوره الفنان نبيل عيسى، حيث يحاول زوج شقيقته تحريضه على رفع قضية على جميلة بسبب التنازل عن الوصية وتقسيم الميراث وفقًا للشرع.



تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع دور الفنان نبيل عيسى، والذي يجسد دور أكرم شقيق جميلة، حيث رفض كل طلبات المحيطين له برفع قضية في المحكمة يتهم جميلة بالاستيلاء على الميراث.

تلوم "شهيرة" والدة جميلة ابنتها على تصرفها وتؤكد لها جميلة بإنهاء الأمر في الشهر العقاري وتحويل الميراث بالكامل لها، فيما حاول شريف التأثير على أكرم من أجل حقة في الميراث والأخير يؤكد له لن أعادي أختي "جميلة" من أجل الأموال.

قصة مسلسل "جميلة"



جميلة شخصية مثالية، تحارب الفساد وأخطاء الآخرين، وتدخل في صراعات مع أقرب الناس إليها.

وتدور قصة مسلسل "جميلة" للنجمة ريهام حجاج في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مشاكل الميراث ومواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور "جميلة" متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل.

أبطال وصناع مسلسل "جميلة"



ويشارك في بطولة مسلسل "جميلة" الفنانة ريهام حجاج، سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، مدير التصوير وائل درويش، مهندس الصوت أحمد سمير، موسيقى تصويرية هاني عادل وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج جمال العدل.