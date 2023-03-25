السبت 25 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

الحلقة الثالثة بعد قليل.. مسلسل «جميلة»|هل سيلجأ أكرم للمحاكم بسبب الميراث؟

جميلة
جميلة

تُعرض بعد قليل الحلقة الثالثة من مسلسل “جميلة” وشهدت الحلقة السابقة الكثير من الأحداث بسبب الميراث الذي كتبه والد جميلة والتي تقوم بدورها الفنانة ريهام حجاج، حيث أصيب أفراد الأسرة بالدهشة بعد وصية والدها الذي كتب كل أمواله لها.

حاول زوج شقيقة جميلة إقناع  "أكرم" شقيق ريهام حجاج، والذي يقوم بدوره الفنان نبيل عيسى، حيث يحاول زوج شقيقته تحريضه على رفع قضية على جميلة بسبب التنازل عن الوصية وتقسيم الميراث وفقًا للشرع.

txt

الحلقة الثانية من «جميلة».. مشهد العزاء يكشف خيانة «شهيرة» و «طارق»

 


تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع دور الفنان نبيل عيسى، والذي يجسد دور أكرم شقيق جميلة، حيث رفض كل طلبات المحيطين له برفع قضية في المحكمة يتهم جميلة بالاستيلاء على الميراث.

تلوم "شهيرة" والدة جميلة ابنتها على تصرفها وتؤكد لها جميلة بإنهاء الأمر في الشهر العقاري وتحويل الميراث بالكامل لها، فيما حاول شريف التأثير على أكرم من أجل حقة في الميراث والأخير يؤكد له لن أعادي أختي "جميلة" من أجل الأموال.

 

قصة مسلسل "جميلة"


جميلة شخصية مثالية، تحارب الفساد وأخطاء الآخرين، وتدخل في صراعات مع أقرب الناس إليها.

وتدور قصة مسلسل "جميلة" للنجمة ريهام حجاج في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مشاكل الميراث ومواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور "جميلة" متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل.

txt

مواعيد مسلسلات رمضان 2023 على قنوات dmc

أبطال وصناع مسلسل "جميلة"


ويشارك في بطولة مسلسل "جميلة" الفنانة ريهام حجاج، سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، مدير التصوير وائل درويش، مهندس الصوت أحمد سمير، موسيقى تصويرية هاني عادل وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج جمال العدل.

الحلقة الثالثة الفنانة ريهام حجاج مسلسل جميلة 3 جميلة شهيرة موعد الحلقة الثالثة

رئيس التحرير

وائل لطفي

رمضان كريم فى مسجد مصر

الأكثر قراءة

سقوط سيارة في ترعة المريوطية بالبدرشين

«شفيق» يستكمل رحلة الرجوع للماضي.. موعد الحلقة الثالثة من مسلسل «الصفارة»

منتخب البرازيل يكرم بيليه قبل انطلاق مباراة المغرب

القبض على شخصين لاتجارهما في العقاقير المخدرة بالأزبكية

السيطرة على حريق مطعم بالفيوم

مايان السيد بعد مشاركتها فى «1000 حمد الله ع السلامة»: يسرا قدوتى فى الفن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

احترام تنوع الحضارات.. وتعزيز التعاون على الصعيد العالمى

جمال رشدي

المتحدة.. وزمن الفن الجميل

محمد رفعت

«وجبة» المتحدة!

خالد حريب

الأزهر يفتح طاقة نور للطفل شنودة

عبد الرحيم طايع

صورة مكبرة للشركة المتحدة

مؤمن المحمدي

ست الحبايب

أمل زيادة

عبدالسلام النابلسى.. أول من تنبأ بالكورونا..!

صفاء النجار

أسطورة أراكنى.. كُن ماهرًا إلا قليلًا

صور

المصلون يؤدون صلاة التراويح بالسيدة نفسية

المصلون يؤدون صلاة التراويح بجامع الأزهر فى ثانى أيام رمضان

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين مصادقة حكومة الاحتلال على مناقصات لبناء وحدات استيطانية جديدة

زيارة نتنياهو إلى بريطانيا: يلتقى سوناك وإلغاء بيان مشترك بسبب «الأزمة القضائية»

المدعية العامة الإسرائيلية: تصريحات نتنياهو حول الإصلاحات القضائية انتهاك للقانون