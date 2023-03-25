تعرض شبكة قنوات dmc عبر شاشاتها مجموعة من المسلسلات التلفزيونية المميزة التي تعرض ضمن مارثون مسلسلات شهر رمضان 2023 الجاري لكبار نجوم الفن من مصر والوطن العربي بجانب برامجها المختلفة.

وتتميز قناة dmc الفضائية بتنوعها في المسلسلات التلفزيونية التي تعرضها للجمهور على مدار أيام شهر رمضان المبارك ويرصد الدستور في التقرير التالي مواعيد مسلسلات رمضان 2023 على قنوات dmc الفضائية:

مسلسل رسالة الإمام

يعرض المسلسل الديني رسالة الإمام الذي يخوض بطولته النجم خالد النبوي عبر قناة dmc في تمام الساعة السادسة والنصف مساء ويعاد في تمام الساعة السادسة والربع صباحا والإعادة الثانية في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

مسلسل الصفارة

يعرض المسلسل الكوميدي الصفارة الذي يخوض بطولته النجم أحمد أمين عبر قناة dmc في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساء ويعاد في تمام الساعة الواحدة إلا ربع صباحا والإعادة الثانية في تمام الساعة الثانية والربع ظهرا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

مسلسل تحت الوصاية

ويبدأ عرض أولى حلقات مسلسل “تحت الوصاية” التي تخوض بطولته النجمة منى زكي في يوم 16 رمضان الجاري، وذلك عقب انتهاء مسلسل الصفارة والمكون من 15 حلقة فقط وتكون مواعيد عرض المسلسل في نفس ميعاد عرض مسلسل الصفارة، وهي في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساء ويعاد في تمام الساعة الواحدة إلا ربع صباحا والإعادة الثانية في تمام الساعة الثانية والربع ظهرا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

مسلسل جعفر العمدة

ويعرض مسلسل جعفر العمدة الذي يخوض بطولته النجم محمد رمضان عبر قنوات DMC الفضائية في تمام الساعة السادسة والربع مساء عبر قناة DMC دراما، فيما يعرض عبر قناة DMC العامة في تمام الساعة العاشرة والربع مساء، ويعاد المسلسل في تمام الساعة الخامسة فجرا، والإعادة الثانية في تمام الساعة العاشرة إلا ربع صباحا، ويعرض عبر منصة WATCH IT الرقمية في تمام الساعة السادسة وعشرون دقيقة مساء.

مسلسل سوق الكانتو

يعرض مسلسل سوق الكانتو الذي يخوض بطولته النجم أمير كرارة والنجمة مي عز الدين عبر قناة dmc في تمام الساعة التاسعة مساء ويعاد في تمام الساعة الثانية صباحا والإعادة الثانية في تمام الساعة الواحدة ظهرا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

مسلسل علاقة مشروعة

يعرض مسلسل علاقة مشروعة الذي يخوض بطولته النجم ياسر جلال والنجمة مي عمر عبر قناة dmc في تمام الساعة الساعة الحادية عشرة والنصف مساء ويعاد في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

المسلسل الكرتوني يحيى وكنوز 2

يعرض المسلسل الكرتوني يحيى وكنوز عبر قناة dmc في تمام الساعة السادسة والربع مساء ويعاد في تمام الساعة السابعة والنصف صباحا بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.