فاران: سأعتزل في اليونايتد ومستوى التنافس في إنجلترا لا يصدق

كشف الفرنسي رافائيل فاران مدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن النادي الذي يسعى أن ينهي مسيرته الكروية فيه.

وقال فاران في حواره مع مجلة “GQ”: “سأنهي مسيرتي في ريال مدريد أو مانشستر يونايتد أو في لينس، قد يبدو اقتراح ريال مدريد معقدا، لأن العودة ليست بالسهلة عادة، لكن أنا لا أنوي التسرع، ولكن كلما اقتربت من عمر ال 30، زاد التفكير في هذا الأمر”.

وأضاف: “مستوى التنافس في إنجلترا لا يصدق، لعبنا ضد بيتيس خامس الليغا ثم ساوثهامبتون الأخير في البريميرليج ومن الصعب تحديد أي مباراة كانت أصعب”.

وانتقل فاران في صيف 2021 إلى اليونايتد قادمًا من ريال مدريد وشارك في 56 لقاء وسجل هدف وحيد وتوج ببطولة كأس الرابطة هذا الموسم.

قرعة ربع نهائي الدوري الأوروبي

وأوقعت القرعة فريق مانشستر يونايتد في صدام مرتقب ضد إشبيلية الإسباني الأكثر تتويجًا ببطولة الدوري الأوروبي.

وسيصطدم يوفنتوس الإيطالي بنظيره سبورتينج لشبونة البرتغالي، الذي أقصى أرسنال الإنجليزي من دور ثمن النهائي لبطولة الدوري الأوروبي بركلات الترجيح.

وجاءت قرعة ربع نهائي الدوري الأوروبي كالآتي:

مانشستر يونايتد الإنجليزي ضد إشبيلية الإسباني

يوفنتوس الإيطالي ضد سبورتينج لشبونة البرتغالي

باير ليفركوزن الألماني ضد أونيون سان جيلواز البلجيكي.

فينورد الهولندي ضد روما الإيطالي.

وتُقام مباريات الذهاب لربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي يوم الخميس 13 إبريل على ملاعب الفرق المذكورة أولًا.

وتُلعب مباريات الإياب يوم الخميس 20 إبريل على ملاعب الفرق المذكورة ثانيًا.

قرعة نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي

– الفائز من مباراة يوفنتوس الإيطالي وسبورتينج لشبونة البرتغالي ضد الفائز من مباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي وإشبيلية الإسباني.

– الفائز من مباراة فينورد الهولندي وروما الإيطالي ضد الفائز مباراة باير ليفركوزن الألماني وأونيون سان جيلواز البلجيكي.

وتُقام مباريات الذهاب لربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي يوم الخميس 11 مايو على ملاعب الفرق المذكورة أولًا.

وتُلعب مباريات الإياب يوم الخميس 18 مايو على ملاعب الفرق المذكورة ثانيًا.

وشارك في سحب القرعة المجري زولتان جيرا سفير نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

يُذكر أن نهائي بطولة الدوري الأوروبي سيُلعب يوم 31 مايو على ملعب بوشكاش أرينا بالعاصمة المجرية بودابست.