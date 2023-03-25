«إسكان الشيوخ»: إضافة 3.5 مليون فدان للرقعة الزراعية مشروع عملاق لتحقيق الأمن الغذائى

وزيادة الصادرات

قال المهندس أحمد صبور عضو مجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإضافة 3.5 مليون فدان في الدلتا الجديدة وتوشكى وسيناء إلى الرقعة الزراعية في مصر، وهو ما يفوق ثُلُث المساحة المنزرعة على مستوى الجمهورية، خطوة مهمة جدًا في إطار جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والنهوض بالاقتصاد الوطني.

وأشار «صبور» إلى أن إضافة 3.5 مليون فدان إلى الرقعة الزراعية في مصر، يعد أحد المشروعات القومية والتنموية العملاقة، التي ستسهم في توسيع وزيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من معظم المحاصيل الزراعية بمختلف أصنافها، وسيسهم في تعزيز ودعم الأمن الغذائي.

وأضاف أن دول العالم تتجه مؤخرًا إلى دعم وتعزيز الأمن الغذائي في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة، خاصة بعد جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، التي كشفت عن معاناة العديد من الدول من أزمات في الأمن الغذائي وتوفير السلع والمنتجات الغذائية وصعوبة استيراد بعض المحاصيل الزراعية بسبب الأزمة الاقتصادية، وبالتالي هذا المشروع القومي سيحقق طفرة كبيرة في تحقيق الأمن الغذائي المصري.

وأكد أن هذا المشروع الذي يأتي في إطار مشروع مستقبل مصر، يهدف لتلبية آمال وتطلعات الشعب المصري، ويأتي في إطار استراتيجية الدولة لمواكبة احتياجات الزيادة السكانية، وتحقيق الأمن الغذائي، وزيادة الصادرات الزراعية والحد من الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، كما أن هذا المشروع يتكامل مع جهود الدولة لتوسيع وتعزيز الإنتاج المحلي وتوطين الصناعة ليكون هناك تكامل بين جميع قطاعات الاقتصاد الوطني.