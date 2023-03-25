مواعيد عرض مسلسسل حضرة العمدة والقنوات الناقلة ومواعيد الإعادة

يبحث العديد من الجمهور عن مواعيد الحلقات الجديدة من مسلسل حضرة العمدة والذي يعرض ضمن مارثون مسلسلات شهر رمضان الجاري ويضم أكثر من 50 فنان وفنانة.

وحققت الحلقات الأولى من مسلسل حضرة العمدة رودود أفعال قوية من قبل الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشاد الجمهور بأداء جميع الفنانين المشاركين في العمل نظرا لطبيعة قصة المسلسل الجديدة والأداء المتطور لجميع صناعه.

ويرصد الدستور في السطور التالية مواعيد عرض والقنوات الناقلة لمسلسل حضرة العمدة

يعرض مسلسل حضرة العمدة بشكل حصري عبر شاشة قناة الحياة الفضائية بجانب عرضه عبر منصة WATCH IT الفضائية.

ويعرض المسلسل بشكل يومي على مدار أيام شهر رمضان المبارك وتأتي الإذاعة الأولى في تمام الساعة الثامنة والربع مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة الثانية والنصف صباحا، والإعادة الثالثة في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا.

فيما تكون الحلقة الجديدة من مسلسل حضرة العمدة متاحة عبر منصة WATCH IT الرقمية يوميا في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء.

وتدور الأحداث حول شخصية "صفية الفارس" والتي تجسدها روبي وهي أستاذة علم نفس في الجامعة الأمريكية تترشح لتكون عمدة قريتها وبالفعل تتولى منصب العمدة لإحدى القرى من ثم تواجهها العديد من الصعوبات بين من يوافق ومن يتعارض في توليها لهذا المنصب نظرًا كونها امرأة، يدور العمل في إطار اجتماعي مشوق.

أبطال وصناع مسلسل حضرة العمدة

ويشارك خلال العمل نخبة كبيرة من النجوم والفنانين وتأتي قائمة الابطال كالتالي: