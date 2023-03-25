السبت 25 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مواعيد عرض مسلسسل حضرة العمدة والقنوات الناقلة ومواعيد الإعادة

حضرة العمدة
حضرة العمدة

يبحث العديد من الجمهور عن مواعيد الحلقات الجديدة من مسلسل حضرة العمدة والذي يعرض ضمن مارثون مسلسلات شهر رمضان الجاري ويضم أكثر من 50 فنان وفنانة.

وحققت الحلقات الأولى من مسلسل حضرة العمدة رودود أفعال قوية من قبل الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشاد الجمهور بأداء جميع الفنانين المشاركين في العمل نظرا لطبيعة قصة المسلسل الجديدة والأداء المتطور لجميع صناعه.

ويرصد الدستور في السطور التالية مواعيد عرض والقنوات الناقلة لمسلسل حضرة العمدة

يعرض مسلسل حضرة العمدة بشكل حصري عبر شاشة قناة الحياة الفضائية بجانب عرضه عبر منصة WATCH IT الفضائية.

«روبى» غيرت جلدها.. إشادات واسعة بقصة وأداء نجوم «حضرة العمدة»

ويعرض المسلسل بشكل يومي على مدار أيام شهر رمضان المبارك وتأتي الإذاعة الأولى في تمام الساعة الثامنة والربع مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة الثانية والنصف صباحا، والإعادة الثالثة في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا.

فيما تكون الحلقة الجديدة من مسلسل حضرة العمدة متاحة عبر منصة WATCH IT الرقمية يوميا في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء.

وتدور الأحداث حول شخصية "صفية الفارس" والتي تجسدها روبي وهي أستاذة علم نفس في الجامعة الأمريكية تترشح لتكون عمدة قريتها وبالفعل تتولى منصب العمدة لإحدى القرى من ثم تواجهها العديد من الصعوبات بين من يوافق ومن يتعارض في توليها لهذا المنصب نظرًا كونها امرأة، يدور العمل في إطار اجتماعي مشوق.

أبطال وصناع مسلسل حضرة العمدة

ويشارك خلال العمل نخبة كبيرة من النجوم والفنانين وتأتي قائمة الابطال كالتالي:

  • النجمة روبي
  • الفنانة القديرة سميحة أيوب
  • النجمة بسمة
  • الفنان أحمد بدير
  • الفنان محمد محمود عبد العزيز
  • الفنان محمود عبد المغني
  • النجمة وفاء عامر
  • الفنان إدوارد
  • الفنان محمود حافظ
  • الفنان إيهاب فهمي
  • الفنان أحمد رزق
  • الفنان كريم عبد الخالق
  • الفنان محمد الصاوي
  • الفنانة نهلة سلامة
  • النجم صلاح عبد الله
  • النجم لطفى لبيب
  • الفنان حسام داغر
  • الفنانة الشابة صولا عمر
  • الفنانة شيري أشرف
  • الفنان أحمد أبو زيد
  • الفنان إياد عيد
  • إضافة إلى 30 موهبة شبابية جديدة
  • الموسيقى التصويرية ورباعيات المسلسل للموسيقار شادى مؤنس
  • المسلسل من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى
  • وإنتاج مجموعة فنون مصر لمالكيها المنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية
  • المخرج المنفذ محمد البساوي
  • إخراج عادل أديب
مسلسل حضرة العمدة العمدة حضرة العمدة مواعيد عرض والقنوات الناقلة لمسلسل حضرة العمدة watch it شاشة قناة الحياة الفضائية قناة الحياة الفضائية

رئيس التحرير

وائل لطفي

رمضان كريم فى مسجد مصر

الأكثر قراءة

إصابة طالب بطلق نارى فى نجع حمادى

تحريات مكثفة لكشف ملابسات قتل عجوز فى مدينة نصر

«اتنافسوا بشغلكم مش بلجانكم».. رواد السوشيال ميديا يشيدون بـ«مربوحة» فى «الكبير أوى 7»

جنايات شبين: السجن 15 عامًا لأجنبى أنهى حياة زوجته فى المنوفية

العراق يكسب قضية تحكيم ضد تركيا بشأن صادرات النفط

في منتصف التعاملات| هدوء بأسواق الذهب وعيار 21 يسجل 2025 جنيهًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال رشدي

المتحدة.. وزمن الفن الجميل

محمد رفعت

«وجبة» المتحدة!

خالد حريب

الأزهر يفتح طاقة نور للطفل شنودة

عبد الرحيم طايع

صورة مكبرة للشركة المتحدة

مؤمن المحمدي

ست الحبايب

أمل زيادة

عبدالسلام النابلسى.. أول من تنبأ بالكورونا..!

صفاء النجار

أسطورة أراكنى.. كُن ماهرًا إلا قليلًا

محمد المعتصم

ضرب نار

صور

المصلون يؤدون صلاة التراويح بالسيدة نفسية

المصلون يؤدون صلاة التراويح بجامع الأزهر فى ثانى أيام رمضان

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين مصادقة حكومة الاحتلال على مناقصات لبناء وحدات استيطانية جديدة

زيارة نتنياهو إلى بريطانيا: يلتقى سوناك وإلغاء بيان مشترك بسبب «الأزمة القضائية»

المدعية العامة الإسرائيلية: تصريحات نتنياهو حول الإصلاحات القضائية انتهاك للقانون