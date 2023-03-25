«روبي» غيرت جلدها.. إشادات واسعة بقصة وأداء نجوم «حضرة العمدة»

حظى صناع وأبطال مسلسل «حضرة العمدة»، بطولة النجمة روبي، على إشادات واسعة و ردود أفعال قوية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك وتويتر»، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد عرض أول حلقتين من أحداثه حصريًا على شبكة “الحياة”، ومنصة WATCh IT الرقمية.

وأشاد الجمهور ومتابعى العمل الدرامي الجديد الذى ينافس بقوة فى السباق الدرامي الرمضانى الحالي.

وأكد الكثيرون أن “روبي” تقدم دور مختلف وجديد عليها تماما وتبدع فيه.

وجاءت تعليقات الجمهور كالتالي..

«روبي دورها فى مسلسل حضرة العمدة مختلف بس جميل»، «روبي جميلة وأداءها مميز قصاد نجوم كبار فى حضرة العمدة»، «احمد رزق أسطورة فى مسلسل حضرة العمدة»، «روبي غيرت جلدها ومستواها اتقدم اوى واشتغلت على نفسها وبتقدم دور ممتاز فى حضرة العمدة»، «حضرة العمدة تصويره سينمائي يخليك تحس انك بتتفرج على مسلسل اجنبي».

كما نال المخرج عادل أديب، والمؤلف إبراهيم عيسى، ومدير التصوير علي عادل، قدرا من الإشادة، حيث عبر رواد مواقع التواصل الاجتماعى عن إعجابهم بالقصة المكتوبة بحرفية، والصور المبهرة وأداء النجوم المشاركين.

أحداث وأبطال «حضرة العمدة»

وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعي تشويقي ويناقش العديد من القضايا الاجتماعية منها تمكين المرأة، وختان الإناث، والثأر، والميراث، وتجارة المخدرات، وغسيل الأموال، والهجرة غير الشرعية مع كيفية إيجاد حلول لكافة هذه القضايا.

ويشارك في العمل نخبة من نجوم الفن يصل عددهم لأكثر من 50 فنانًا فى مقدمتهم “روبي، وسميحة أيوب، وبسمة، وأحمد بدير، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحمود عبدالمغني، ووفاء عامر، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي وأحمد رزق، وكريم عبدالخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وصلاح عبدالله، ولطفى لبيب، وحسام داغر، وصولا عمر، وشيري أشرف، وأحمد أبو زيد، وإياد عيد”.

إضافة إلى 30 موهبة شبابية جديدة، أما الموسيقى التصويرية ورباعيات المسلسل للموسيقار شادى مؤنس، والمسلسل من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإنتاج مجموعة فنون مصر لمالكيها المنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمخرج المنفذ محمد البساوي، ومن إخراج عادل أديب.