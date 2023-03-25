نائب محافظ البحيرة تطالب بمراجعة كل الاستعدادات والتمركزات للتعامل مع الأمطار

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، استمرار الجاهزية التامة والاستنفار التام، مع التواجد المستمر لجميع الأجهزة التنفيذية وسرعة الاستجابة الفورية لأي مطالب للمواطنين وانتظام العمل على مدار الساعة بجميع مدن ومراكز وقرى المحافظة.

وكذا المراجعة الدورية والمستمرة لصفايات وبلاعات المطر والتأكد من عملها بكفاءة عالية لمنع وجود تجمعات للمياة بنطاق الشوارع.

كما أكدت التنسيق بين إدارة الأزمات والكوارث والوحدات المحلية وشركة المياة والحماية المدنية لاتخاذ اللازم للحد من موجة سقوط الأمطار من خلال الالتزام بانعقاد غرف العمليات بالمراكز والمديريات على مدار 24 ساعة لتلقي كل البلاغات، والمتابعة المستمرة والدورية لتطهير صفایات وخطوط صرف مياة الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق.

ومراجعة كل الاستعدادات والتمركزات للتعامل مع الأمطار ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسيب الترع والمصارف، ومراجعة تطهير الترع والمصارف وكل المجاري المائية وإزالة التعديات عليها ومراجعة المناسيب أولاً بأول والانتهاء من أعمال الصيانة بكل محطات الصرف الزراعي، ومراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة كل في نطاقه ووقف المخالف منها واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة مع التأكيد على وقفها حال قيام الرياح والأمطار.

كما وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، باستمرار مراجعة كل الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية وسرعة اتخاذ اللازم بإجراء الصيانة على الفور حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

واستعدت محافظة البحيرة لموسم الشتاء والأمطار بأكثر من 1300 معدة وطاقم بالإضافة إلى ماكينات الشفط والمعدات والوحدات الخاصة بالحماية المدنية للتدخل الفوري ورفع تراكمات المياة على الفور.

يأتي ذلك مع استمرار تعرض محافظة البحيرة لموجة من سقوط الأمطار متوسطة الشدة والتي تشهدها المحافظة منذ أمس الجمعة، والمستمرة وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية حتى الإثنين المقبل.