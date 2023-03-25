كسح مياه الأمطار وحملات نظافة بقرى ومدن كفرالشيخ

شهدت مدن ومراكز محافظة كفرالشيخ، اليوم السبت، أعمال رفع مياه الأمطار وأعمال النظافة، وحملات لرفع المخلفات اليومية، إضافة إلى أعمال التطوير التي تشهدها مدن المحافظة.

وتابع اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، رفع مياه الأمطار من الشوارع والقرى، كما تابع أعمال النظافة اليومية، وتفقد محطات الصرف الصحي تزامنًا مع عدم استقرار الأحوال الجوية.

كما تابع أيمن إبراهيم خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، أعمال النظافة العامة ورفع المتولد اليومي من القمامة باستمرار، وأعمال النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة أولًا بأول بشوارع المدينة.

وأشرف اللواء هاني يوسف، رئيس مركز ومدينة الرياض، على أعمال النظافة ومسح وتمهيد الشوارع الرئيسية والطريق العام، واستمرار العمل في أعمال الردم والتسوية، وتمهيد وتجريف الطريق العام والمداخل والمخارج ورافد الطريق، مشددًا على سرعة شفط تراكمات المياه في الأماكن التي تتعرض لتجمعات المياه.

وتابع أحمد عيسى، رئيس مدينة سيدي غازي، أعمال رفع للمخلفات، وتجمعات القمامة من النقط الثابتة ومن الشوارع الرئيسية ومداخل المدينة، وذلك استمرارًا لجهود رجال قسم النظافة بمدينة سيدي غازي بشأن تكثيف أعمال رفع المخلفات ومتابعة النظافة العامة اليومية.

وتابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، أعمال النظافة بشوارع المدينة، وتفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها، ورفع المتولد اليومي وتراكمات القمامة بأماكن تجميعها وتحميلها إلى المقالب العمومية.

وتابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، أعمال النظافة ورفع كل تراكمات القمامة الموجودة على مدار اليوم الكامل بمركز ومدينة بيلا، لإظهار المدينة والوحدات المحلية بالشكل الحضاري والجمالي اللائق، يأتي هذا في ظل استمرار حملات النظافة والتجميل في الشوارع والأحياء بمركز ومدينة بيلا.

وتابع اللواء محمد عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، أعمال جمع القمامة في أحياء وشوارع وميادين المدينة، بما يساهم فى تحسين مستوى النظافة وتحقيق رضا المواطنين، وهذا فضلًا عن رفع المخلفات، كما تابع أعمال النظافة بالقرى ومسح الطرق بها، وأعمال تسليك البالوعات في منطقة المساكن الشرقية.

وتابع اللواء خالد محمد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، أعمال النظافة العامة بمداخل القرى والتوابع ومحيط الترع والمصارف والمباني الحكومية ورفع كفاءة الشوارع والطرق، ومسح وتسوية الشوارع الرئيسية والفرعية والعمل المستمر على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتابع هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، استمرار أعمال تطوير منطقة الزهراء (ج)، وتم الانتهاء رفع الأسفلت المتهالك ووضع الطبقة الأسمنتية، وجار وتطوير وتجميل الجزيرة الوسطي مع توسعة الطريق، وتركيب البلدورات والإنترلوك، ووضع طبقة الأسفلت النهائية على الجانبين على أن يتم البدء من ميدان الزهراء وحتى بداية منطقة السلام، وذلك في إطار استعدادات المدينة لاستقبال موسم صيف 2023.

وتابع وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، حملات النظافة بالطرق العامة والشوارع الداخلية، ورفع الحاويات، ورفع المخلفات من شوارع المدينة، والأعمال القائمة بالمشروعات بالمدينة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، وأعمال الإنارة العامة بالمدينة الفترة الصباحية ورفع كفاءة الإنارة، بالإضافة إلى الاستماع إلى شكاوى المواطنين.