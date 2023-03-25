السبت 25 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

كسح مياه الأمطار وحملات نظافة بقرى ومدن كفرالشيخ

كسح مياه الأمطار
كسح مياه الأمطار

شهدت مدن ومراكز محافظة كفرالشيخ، اليوم السبت، أعمال رفع مياه الأمطار وأعمال النظافة، وحملات لرفع المخلفات اليومية، إضافة إلى أعمال التطوير التي تشهدها مدن المحافظة.

وتابع اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، رفع مياه الأمطار من الشوارع والقرى، كما تابع أعمال النظافة اليومية، وتفقد محطات الصرف الصحي تزامنًا مع عدم استقرار الأحوال الجوية.

كما تابع أيمن إبراهيم خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، أعمال النظافة العامة ورفع المتولد اليومي من القمامة باستمرار، وأعمال النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة أولًا بأول بشوارع المدينة.

وأشرف اللواء هاني يوسف، رئيس مركز ومدينة الرياض، على أعمال النظافة ومسح وتمهيد الشوارع الرئيسية والطريق العام، واستمرار العمل في أعمال الردم والتسوية، وتمهيد وتجريف الطريق العام والمداخل والمخارج ورافد الطريق، مشددًا على سرعة شفط تراكمات المياه في الأماكن التي تتعرض لتجمعات المياه.

وتابع أحمد عيسى، رئيس مدينة سيدي غازي، أعمال رفع للمخلفات، وتجمعات القمامة من النقط الثابتة ومن الشوارع الرئيسية ومداخل المدينة، وذلك استمرارًا لجهود رجال قسم النظافة بمدينة سيدي غازي بشأن تكثيف أعمال رفع المخلفات ومتابعة النظافة العامة اليومية.

وتابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، أعمال النظافة بشوارع المدينة، وتفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها، ورفع المتولد اليومي وتراكمات القمامة بأماكن تجميعها وتحميلها إلى المقالب العمومية.

وتابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، أعمال النظافة ورفع كل تراكمات القمامة الموجودة على مدار اليوم الكامل بمركز ومدينة بيلا، لإظهار المدينة والوحدات المحلية بالشكل الحضاري والجمالي اللائق، يأتي هذا في ظل استمرار حملات النظافة والتجميل في الشوارع والأحياء بمركز ومدينة بيلا.

وتابع اللواء محمد عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، أعمال جمع القمامة في أحياء وشوارع وميادين المدينة، بما يساهم فى تحسين مستوى النظافة وتحقيق رضا المواطنين، وهذا فضلًا عن رفع المخلفات، كما تابع أعمال النظافة بالقرى ومسح الطرق بها، وأعمال تسليك البالوعات في منطقة المساكن الشرقية.

وتابع اللواء خالد محمد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، أعمال النظافة العامة بمداخل القرى والتوابع ومحيط الترع والمصارف والمباني الحكومية ورفع كفاءة الشوارع والطرق، ومسح وتسوية الشوارع الرئيسية والفرعية والعمل المستمر على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتابع هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، استمرار أعمال تطوير منطقة الزهراء (ج)، وتم الانتهاء رفع الأسفلت المتهالك ووضع الطبقة الأسمنتية، وجار وتطوير وتجميل الجزيرة الوسطي مع توسعة الطريق، وتركيب البلدورات والإنترلوك، ووضع طبقة الأسفلت النهائية على الجانبين على أن يتم البدء من ميدان الزهراء وحتى بداية منطقة السلام، وذلك في إطار استعدادات المدينة لاستقبال موسم صيف 2023.

وتابع وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، حملات النظافة بالطرق العامة والشوارع الداخلية، ورفع الحاويات، ورفع المخلفات من شوارع المدينة، والأعمال القائمة بالمشروعات بالمدينة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، وأعمال الإنارة العامة بالمدينة الفترة الصباحية ورفع كفاءة الإنارة، بالإضافة إلى الاستماع إلى شكاوى المواطنين.

امطار بيلا كفر الشيخ حملات نظافة تطوير

رئيس التحرير

وائل لطفي

رمضان كريم فى مسجد مصر

الأكثر قراءة

أسعار الذهب انخفضت 2% بمصر خلال أسبوع والجرام يهبط 40 جنيها

«جبر الخواطر».. شباب حلوان يقدمون وجبات الإفطار والسحور بالمجان (صور)

«الإسكوا»: انعقاد منتدى المنافسة العربي الرابع في السعودية 23 مايو

مصرع سيدة وإصابة الزوج والأبناء إثر انهيار سقف منزلهم بالفيوم

«الداخلية» توفر سلع غذائية بمبادرة «كلنا واحد» بتخفيضات 60%

«القوى العاملة» تُعلن عن فرص عمل للفتيات بكفرالشيخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال رشدي

المتحدة.. وزمن الفن الجميل

محمد رفعت

" وجبة " المتحدة !

خالد حريب

الأزهر يفتح طاقة نور للطفل شنودة

عبد الرحيم طايع

صورة مكبرة للشركة المتحدة

مؤمن المحمدي

ست الحبايب

أمل زيادة

عبد السلام النابلسي.. أول من تنبأ بالكورونا ..!

صفاء النجار

أسطورة أراكنى.. كُن ماهرًا إلا قليلًا

محمد المعتصم

ضرب نار

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين مصادقة حكومة الاحتلال على مناقصات لبناء وحدات استيطانية جديدة

زيارة نتنياهو إلى بريطانيا: يلتقى سوناك وإلغاء بيان مشترك بسبب «الأزمة القضائية»

المدعية العامة الإسرائيلية: تصريحات نتنياهو حول الإصلاحات القضائية انتهاك للقانون