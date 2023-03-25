رمضان 2023| مواعيد عرض مسلسل سره الباتع

مسلسل سره الباتع يحظى باهتمام واسع من قبل شريحة كبيرة من الجمهور كونه يقدم في إطار تاريخي يجمع بين حقبتين واحدة حالية والثانية خلال ما واجهته مصر أثناء الحملة الفرنسية، وهذا في إطار درامي مليء بالأحاديث الإنسانية والمعالجات الدرامية التي لها علاقة بالتراث والموروث الشعبي القديم، ولذلك يتسأل الآلاف عبر محركات البحث عن موعد عرض مسلسل سره الباتع وهو الإخراج التلفزيوني الأول للمخرج خالد يوسف.

مسلسل سره الباتع في رمضان 2023

مسلسل سره الباتع هو من إنتاج الشركة المتحدة ومأخوذ عن قصة للكاتب الراحل يوسف إدريس، سيناريو وحوار خالد يوسف، بالمشاركة مع السيانريست والكاتب مصطفى إبراهيم، المسلسل تدور أحداثه حول شاب يبحث عن سر مقام «السلطان حامد» الموجود في إحدى قرى الريف، ويقوم بالبحث عن اللغز أثناء فترة الحملة الفرنسية على مصر سنة 1798.

فريق عمل مسلسل سره الباتع

يشارك في بطولة سره الباتع، أكثر من 60 ممثلا في مقدمتهم أحمد السعدني وحنان مطاوع وأحمد فهمي وخالد الصاوي وأحمد عبدالعزيز، وريم مصطفى وحسين فهمي وصلاح عبدالله وأحمد وفيق وبيومي فؤاد، وعمرو عبدالجليل وعفاف مصطفى وهالة صدقي.

قنوات عرض مسلسل سره الباتع في رمضان 2023

وتعي الشركة المتحدة أهمية الدراما في صناعة الوعي، لا سيما للجيل الجديد الذي يتلقى ثقافته وإداركه بالأحداث التاريخية من خلال الدراما بدلًا من الكتب والقراءة، لذا أتاحت عرضه على عدد من المحطات فضلًا عن عرضه عبر منصة watchit ، وفي السطور الأتية

مواعيد عرض مسلسل سره الباتع على القنوات الفضائية

موعد عرض سره الباتع عبر قناة العرض ON الفضائية

موعد العرض الأول: 7.30 مساء.

موعد الإعادة: 6.15 صباحًا.

موعد عرض سره الباتع عبر فضائية ON دراما

العرض الأول: 1.30 صباحًا.

موعد الإعادة: 11 صباحا

موعد عرض سره الباتع قناة الحياة:

موعد الأول: 12 منصف الليل.

موعد الإعادة: 8 صباحًا.

موعد عرض مسلسل سره الباتع عبر الحياة دراما

موعد الأول: 11 مساء.

ملخص الحلقة الثانية من مسلسل سره الباتع

وعرضت الحلقة الثانية من المسلسل مساء أمس بعنوان بعنوان سلطان مصر وبدأت أحداث الحلقة باجتماع مجموعة من المماليك مع فلاحي القرية وعلى رأسهم حامد، وحدثوهم عن قدرتهم على هزيمة الفرنسيين وبمجرد رؤيتهم لكثرة عدد الفلاحين سيخافون ويرتهبون.

وبالعودة للعصر الحاضر يجتمع حامد الذي يجسد دوره في العصر الحالي الفنان أحمد فهمي مع د.يوسف إسكندر في محاولة لفك شفرة الورقة التي لها علاقة بالحملة الفرنسية.