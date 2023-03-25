السبت 25 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«القاهرة الإخبارية» ترصد أبرز تصريحات المُستشار السابق لوزارة الخارجية الأوكرانية

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم، تصريحات المُستشار السابق لوزارة الخارجية الأوكرانية كورماك سميث.

 

أبرز تصريحات المُستشار السابق لوزارة الخارجية الأوكرانية: 

 

قال كورماك سميث، المُستشار السابق لوزارة الخارجية الأوكرانية، إنَّ 

الجيش الأوكراني تمكن من تدمير القوات الروسية وقتل 170 ألفًا منذ 2014 حتى فبراير 2023. 

خسر الروس أكثر من 1000 دبابة ومدرعة، فضلًا عن استخدامها دبابات قديمة تعود للخمسينيات.

حزمة الدعم التي أعلنها الاتحاد الأوروبي كان لها شأن كبير لتحقيق التقدم بالجانب الأوكراني.

قرار الاتحاد الأوروبي بتقديم مليون قذيفة على مدار العام الجديد إلى "كييف" سيساعد في أكثر من اتجاه التقدم بميدان القتال.

التحالف بين الأوروبيين ظل قويًا ومتماسكًا حتى الآن.

ليس هناك دليل حتى الآن يؤكد خروج الشعوب الأوروبية في مظاهرات اعتراضًا على دعم أوكرانيا.

روسيا تريد محو الشعب الأوكراني. 

أولى خطوات دعم "أوكرانيا" تحقيق الديمقراطية وعملية السلام لـ40 مليون شخص.

وزارة الخارجية الأوكرانية تصريحات أبرز ترصد القاهرة الإخبارية الم ستشار السابق لوزارة الخارجية الأوكرانية

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