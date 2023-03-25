«الإسكوا»: انعقاد منتدى المنافسة العربي الرابع في السعودية 23 مايو

تتعاون لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا" في "تنظيم منتدى المنافسة العربي الرابع"، مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية، المقرر عقده يومي 23- 24 مايو 2023 في المملكة العربية السعودية.

وأكدت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية، أن المنتدى هذا العام سيُركز على مناقشة عمليات الدمج والتملّك، وعلى تعزيز كفاءة سلطات المنافسة في البلدان النامية والأقل نمواً، كما يبحث في أفضل الممارسات في التخطيط وإجراء دراسات السوق، وفي المخاوف الناشئة عن استغلال الهيمنة في الأسواق الرقمية.

ففي عام 2020، أطلقت الإسكوا، بالشراكة مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، منتدى المنافسة العربي، منصةً سنوية لتبادل المعرفة حول سياسة المنافسة وإنفاذها، ويتيح المنتدى المعرفة ويساهم في بناء القدرات على أفضل الممارسات في المنافسة في المنطقة العربيّة، وييسّر التنسيق والتعاون على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي.

جدير بالذكر أن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) عقدت الدورة السنوية للمنتدى العربي للتنمية المستدامة في بيت الأمم المتحدة في بيروت خلال الفترة من 14 إلى 17 مارس، بحضور وفود رفيعة المستوى وممثلين عن الحكومات العربيّة والمنظمات الإقليميّة والدوليّة والمجتمع المدنيّ والقطاع الخاص، بالإضافة إلى برلمانيين وأكاديميين.

تحت عنوان "حلولٌ وعمل"، نُظِّم المنتدى من 14 إلى 16 مارس، بالتعاون مع جامعة الدول العربية و16 هيئة أممية عاملة في المنطقة.

وافتتح المنتدى كلٌّ من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، ونائبة الأمین العام للأمم المتحدة أمینة محمد، ووزير التخطيط والتعاون الدولي في الجمهورية اليمنية التي تتولّى رئاسة المنتدى لعام 2023 واعد عبدالله باذيب، ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي.