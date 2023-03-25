السبت 25 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

طرح الأعمال الكاملة للكاتب الساخر محمود السعدنى قريبًا

محمود السعدني
محمود السعدني

كشفت مؤسسة هنداوي عن أنها ستبدأ قريبًا في نشر الأعمال الكاملة للكاتب الساخر محمود السعدني، عبر تطبيق «هنداوي كتب» ومنصة المؤسسة على الإنترنت.

وأوضحت «هنداوي» عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: ستُتاح كل مؤلفات «السعدني» قريبًا للقُراء في كل أنحاء العالم عبر منصات «مؤسسة هنداوي»، لتنضم إلى مكتبات كِبار الكُتاب مثل «طه حسين» و«نجيب محفوظ» و«عباس العقاد» و«يوسف إدريس» وغيرهم.

محمود السعدنى (20 نوفمبر 1928 - 4 مايو 2010) صحفي وكاتب مصرى ساخر وهو واحد من رواد الكتابة الساخرة فى الصحافة المصرية، واشتهر بتنوّع إنتاجه بين الرواية والمسرحية والأدب الاجتماعي الساخر. 

كَتب «السعدني» مذكراته بعنوان «الولد الشقي»، كتبها من نهاية الستينيات وحتى منتصف التسعينيات، وجاءت في عدة أجزاء تناول فيها مراحل عمره من طفولته إلى شبابه وفترات سجنه ونفيه خارج مصر، كالتالي: 


الولد الشقي ج1: حكاىة طفولته وصباه فى الجيزة.

الولد الشقي ج2: حكايته وبداياته مع الصحافة.

الولد الشقي فى السجن: صور متنوعة عن شخصيات عرفها فى السجن.

الولد الشقي فى المنفى: قصة منفاه بالكامل.

الطريق إلى زمش: ذكرياته عن فترات قضاها فى السجون فى عهد عبدالناصر والسادات.

ومن كتب «السعدني»: مسافر على الرصيف: صور متنوعة عن بعض الشخصيات الأدبية والفنية اللى عرفها، ملاعيب الولد الشقي: مذكرات ساخرة، السعلوكى فى بلاد الإفريكى: رحلات الى إفريقيا، الموكوس فى بلد الفلوس: رحلة إلى لندن، وداعًا للطواجن: مجموعة مقالات ساخرة، رحلات ابن عطوطة: رحلات متنوعة، أمريكا يا ويكا: رحلة إلى أمريكا، مصر من تاني: مجموعة مقالات عن تاريخ مصر، وأيضًا عزبة بنايوتي: مسرحية، قهوة كتكوت: رواية، تمام يا فندم: مجموعة من المقالات المجمعة فى كتاب، المضحكون: وصف لبعض الشخصيات الكوميدية فى السينما المصرية، حمار من الشرق: وصف ساخر للوطن العربي، عودة الحمار: الجزء التانى من "حمار من الشرق"، وبالطول والعرض رحلة إلى بلاد الخواجات.

الكتابة الساخرة الولد الشقي طه حسين مؤسسة هنداوي محمود السعدني يوسف إدريس حكاية

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