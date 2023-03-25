السبت 25 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

احتمالية سقوط أمطار فى رأس غارب بالبحر الأحمر على مدار اليوم

أمطار
أمطار

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، في بيانٍ لها قبل قليل، عن تلقيها إنذارًا جويًا باحتمالية سقوط أمطار متوسطة على المدينة بمختلف الأنحاء بها وقرية الزعفرانة شمالي المدينة، وذلك على مدار ساعات اليوم السبت.

وذكرت الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب أن نماذج التنبؤ الجوي بوزارة الموارد المائية والري تشير إلى توقع سقوط أمطار متوسطة قد تغزر أحيانًا على مدينة رأس غارب وقرية الزعفرانة، حيث تم رفع درجات الاستعداد والتنسيق مع جميع الجهات المشاركة في مجابهة الأزمات.

وأعلنت إدارة الأزمات والعمليات بديوان عام محافظة البحر الأحمر عن أنه من المتوقع سقوط أمطار على سلاسل جبال البحر الأحمر اليوم السبت، وأكدت على المسافرين اتخاذ الحيطة والحذر أثناء السفر خاصة على الطرق الخارجية. 

وشهدت محافظة البحر الأحمر عاصفة ترابية وظهور سحب خفيفة في سماء مدنها مع اختفاء أشعة الشمس تمامًا؛ لوجود غيوم ركامية بسماء المحافظة.

وأعلن مجلس مدينة سفاجا عن رفع درجة الاستعداد والطوارئ، والتنسيق الكامل بين جميع الأجهزة المعنية والقطاعات الخدمية والحيوية بالمدينة، تحسبا لسقوط أمطار وفقا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية، وعلى رأسها شركة الصرف الصحى ومياه الشرب وإدارات المرور والحماية المدنية.

وأوضح رئيس المدينة، فى بيان، أن غرفة عمليات المدينة مستمرة فى انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أى أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظة وغرفة عمليات الوزارة لتذليل أى معوقات.

احتمالية سقوط أمطار الإستعداد والطوارئ جبال البحر الاحمر سقوط أمطار محافظة البحر الأحمر مدينة رأس غارب

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وائل لطفي

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